Urmărit de urs în pădure, un tânăr și-a abandonat motocicleta ca să scape. A fost salvat de jandarmi

Momente de panică într-o zonă împădurită din județul Bistrița-Năsăud. Un tânăr de 24 de ani a fost la un pas de tragedie după ce a fost urmărit de un urs. Ca să scape, a renunțat rând pe rând la bunuri, inclusiv la motocicletă. Jandarmii au reușit să-l găsească după o intervenție complicată.

Incidentul a avut loc vineri seară, între localitățile Rebrișoara și Coșbuc. Tânărul se deplasa cu motocicleta și s-a oprit pentru o pauză. Atunci a observat ursul.

Realizând pericolul, a încercat să se îndepărteze rapid, însă animalul l-a urmărit. În încercarea de a-și salva viața, acesta a început să-și abandoneze lucrurile, inclusiv motocicleta, pentru a se mișca mai repede.

În plină panică, tânărul a sunat la 112 și a cerut ajutor. Jandarmii din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud au intervenit de urgență.

După o căutare contracronometru, jandarmii au reușit să-l localizeze. Tânărul era epuizat, în stare de șoc, dar fără răni.

A fost preluat de echipajele de intervenție, transportat într-o zonă sigură și ulterior dus la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

„Tânăr salvat de jandarmi după o întâlnire cu ursul. Ca să scape, și-a abandonat motocicleta
Vineri, în jurul orei 19:50, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud au fost sesizați, prin 112, de către un tânăr de 24 de ani care le-a semnalat că este urmărit de un urs, în zona împădurită dintre localitățile Rebrișoara și Coșbuc.
Acesta se deplasa în zonă cu motocicleta și făcuse o pauză în momentul în care a observat ursul.
În încercarea de a se îndepărta de pericol, tânărul și-a abandonat treptat din lucruri, precum și motocicleta.
Echipajul de jandarmi a menținut permanent legătura cu tânărul, care se afla în stare de panică. Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, generate de terenul accidentat și de vizibilitatea redusă.
Persoana a fost identificată în stare de șoc și epuizare fizică, fără a prezenta răni. Tânărul a fost condus de jandarmi până la locul unde a putut fi preluat de către un echipaj de prim-ajutor și transportat la spital”, a fost mesajul distribuit de Jandarmerie, pe Facebook.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe