O femeie din Iași și-a găsit mașina murdară în parcare și un plic misterios în parbriz. Surpriză mare când l-a deschis: „Foarte rar în ziua de azi”

O femei din Iași a avut parte de o reală surpriză, în momentul în care s-a întors la mașina sa din parcare. A constatat că îi era murdară caroseria, iar cineva îi lăsase un plic în parbriz.

A inspectat autoturismul, a pus mâna pe plic și, în cele din urmă, l-a deschis. Mare i-a fost mirarea să vadă atât mesajul, cât și conținutul plicului.

„Oamenii buni sunt din ce în ce mai rari, dar… SUNT!”, se arată în postarea făcută de o persoană în grupul de pe Facebook.

Șoferița din Iași a primit 30 de lei în plic

Conducătoarea auto ieșeancă a rămas surprinsă atunci când a citit mesajul de pe plic și a văzut conținutul său. O persoană i-a murdărit autoturismul și, având în vedere disconfortul creat, a decis să îi lase 30 de lei în plic pentru a o spăla. De altfel, a notat următorul mesaj, pe plic: „Îmi pare rău. Nu am vrut să vă murdăresc mașina. Aveți în plic 30 de lei pentru spălat”.

Părerile utilizatorilor sunt împărțite

Gestul persoanei respective a impresionat-o pe femeie. În spațiul public, în grupul de Facebook „Ești din Iași dacă…”, la postarea respectivă, mai mulți utilizatori și-au expus opiniile. Unii dintre ei susțin că ar fi o „minciună gogonată”, iar alții au adresat comentarii ironice. Altfel, unii utilizatori au rămas și ei impresionați de gest.

„Oamenii educați și bun simț sunt din ce în ce mai rari”, „Persoane cu bun simț. Complimente!”, „Felicitări”, „Un gest uman și normal, dar foarte rar în ziua de azi. Felicitări!”, „Foarte frumos gest! Fain ar fi să vină o ploaie și să păstreze banii”, sunt câteva comentarii.

Sursă foto: Facebook „Ești din Iași dacă…”