O femeie din judeţul Bihor a ajuns în stare gravă la SPITAL după ce a fost bătută de soţ. Agresorul a fost găsit spânzurat

O femeie din judeţul Bihor a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost bătută de soţ. Bărbatul a fost găsit spânzurat la câteva sute de metri de locul faptei.

Oamenii legi au precizat că bărbatul fusese trimis în judecată pentru patru infracţiuni de încălcare a ordinului de protecţie după ce îşi agresase soţia.

„Poliţiştii au fost sesizaţi, vineri, în jurul orei 11.14, prin apel la 112, cu privire la faptul că în localitatea Gheghie, o femeie a fost lovită de mai multe ori cu pumnii, picioarele, precum şi cu un obiect contondent, de către soţ, în timp ce se afla în locuinţa unor prieteni, mai în vârstă, pe care îi vizita în mod frecvent”, potrivit reprezentanților IPJ Bihor.

Femeia era în localitatea de domiciliu a agresorului, într-o locuinţă aflată la aproximativ 500 de metri de domiciliul soţului, respectiv în casa unor prieteni.

„La faţa locului au fost direcţionate mai multe echipaje de poliţie şi o grupă SAS, în zona unde se afla agresorul. Femeia a fost transportată la spital, în stare de inconştienţă, fiind intubată.

Agresorul a fost găsit de poliţişti pe un câmp, spânzurat, la aproximativ 700 de metri de locul faptei.

Poliţiştii care l-au depistat i-au aplicat manevre de resuscitare, până la sosirea echipajelor medicale, iar ulterior, în urma continuării efectuării manevrelor de resuscitare de către personalul medical, a fost constatat decesul, la faţa locului”, au afirmat reprezentanţii IPJ Bihor.

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a patru infracţiuni de încălcare a ordinului de protecţie

La data de 16 decembrie 2024, instanța a emis un ordin de protecţie faţă de bărbat, fără monitorizare electronică. Acesta a expirat la 16 iunie 2025, iar victima nu a mai solicitat prelungirea acestuia.

„Ulterior, instanţa a dispus luarea măsurii controlului judiciar, cu monitorizare electronică, ca urmare a încălcării ordinului de protecţie. De asemenea, instanţa a dispus ca, în perioada 17 ianuarie 2025- 15 februarie 2025, să fie plasat în arest la domiciliu, pentru încălcarea ordinului de protecţie. Însă, în 29 ianuarie 2025, instanţa a dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu, cu cea a arestului preventiv, măsură activă până la data de 8 martie 2025, pentru o nouă încălcare a ordinului de protecţie.

Totodată, precizăm că, de fiecare dată când bărbatul a încălcat ordinul de protecţie, poliţiştii au dispus faţă de acesta măsura reţinerii, pentru 24 de ore, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor. Menţionăm că, în cursul acestui an, bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a patru infracţiuni de încălcare a ordinului de protecţie şi două infracţiuni de ameninţare”, au mai explicat poliţiştii.

