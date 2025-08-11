Donald Trump pare să nu știe unde se află Alaska: „Mă duc în RUSIA vineri”

Președintele SUA Donald Trump a părut să confunde Alaska cu Rusia, în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă despre criminalitatea din Washington, DC.

Însoțit de procurorul general Pam Bondi, de secretarul Apărării Pete Hegseth și de nou-numitul procuror al Districtului Columbia Jeanine Pirro, Trump a discutat nivelul criminalității din Washington, DC, și planurile sale de a desfășura Garda Națională și de a trece Poliția orașului Washington sub controlul său.

„Aceasta este o urgență tragică și este jenant pentru mine să fiu aici”, le-a declarat Trump reporterilor. „Știți, mă duc să-l văd pe Putin. Voi merge în Rusia vineri. Nu-mi place să fiu aici, să vorbesc despre cât de nesigură, murdară și dezgustătoare este această capitală cândva frumoasă.”

Doar că Trump nu merge în Rusia, ci în Alaska pentru a se întâlni cu Vladimir Putin. Trump urmează să se întâlnească cu președintele rus pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, notează The Independent.

„Întâlnirea mult așteptată dintre mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, al Rusiei, va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în Marele Stat Alaska”, a declarat Trump săptămâna trecută pe platforma sa Truth Social.

Momentul constituie o gafă jenantă pentru Trump, care a ridicat posibilitatea ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei pentru a pune capăt războiului care a devastat țara din 2022.

Critici ai anunțului întâlnirii Trump-Putin din Alaska au semnalat faptul că Rusia a revendicat Alaska la începutul anilor 1770 și i-a pus pe nativii din Alaska să vâneze blană pentru ruși înainte ca Statele Unite să cumpere Alaska de la Rusia, în 1867, pentru șapte milioane de dolari.

Trebuie spus că Donald Trump a repetat că se duce în Rusia, în timpul aceleași conferințe de presă.

„Va fi ceva mare, mergem în Rusia, va fi o mare înțelegere. Așteptați până vedeți ce se întâmplă. Veți fi primii care să afle”, a spus el.

La rândul lor, rușii au salutat decizia de a organiza summitul în Alaska.

„Născută ca America rusă – rădăcini ortodoxe, forturi, comerț cu blănuri – Alaska este un ecou al acestor legături și face din SUA o națiune arctică”, a declarat trimisul economic special al Rusiei, Kirill Dmitriev, într-o postare pe platforma X.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI: