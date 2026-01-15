O pensionară din Oradea luptă de 4 ani să obțină certificatul de deces al fiului său decedat în Canada, dar MAE i-a trimis actele greșite

Maria Abrudan, o pensionară din Oradea, încearcă de mai bine de 4 ani să obțină certificatul de deces al fiului său decedat în Canada, dar MAE i-a trimis actele greșite. De asemenea, femeia acuză faptul că instituția nu ar răspunde solicitărilor repetate. Pensionara mai mărturisește că documentele sunt necesare pentru a putea demara procedurile legale de succesiune.

În anul 2020, Maria Abrudan, pensionara din Oradea, în vârstă de 75 de ani, avea să primească o veste teribilă. Fiul ei, Costel, a decedat la vârsta de 50 de ani, în Canada. Bărbatul se mutase peste hotare în 2000 și lucra legal în orașul Wainwright, Alberta. În primăvara lui 2020, orădeanca avea să fie înștiințată de către angajatorul fiului ei că bărbatul, pe nume Titus Costel, este mort.

Angajatorul organizare înmormântarea, iar femeia nu a avut posibilitatea de a lua parte la ceremonie, mai ales că atunci existau restricții de călătorie. Mama defunctului primise, în schimb, o „declarație de deces” din partea serviciului funerar din Wainwright. De atunci, a început un coșmar birocractic pentru ea care durează, deja, de peste 4 ani.

Nume greșit trecut în certificatul de deces

Femeia a câștigat un proces împotriva MAE, în urma căruia a obligat instituția să o sprijine în acest demers, dar momentan, susține ea, a primit doar un document ce conține un prenume greșit. Sprijinul l-a cerut în 2021, prin intermediul avocatului, pentru a putea intra în posesia actelor cu datele corecte.

„Nu am avut posibilitatea de a mă deplasa în Canada pentru înmormântare sau pentru obținerea certificatului de deces, din cauza restricțiilor de călătorie din pandemie și a mijloacelor financiare reduse”, a scris Maria Abrudan în mai multe cereri trimise Ministerului Afacerilor Externe, începând din septembrie 2021.

În loc de „Costel”, așa cum bărbatul era numit în buletin, apare numele „Custel”. Orădeanca are nevoie ca actele să fie în regulă, mai ales că dorește să demareze procedurile legale de succesiune.

„Acum încă mai lucrez, dar la un moment dat o să mă lase puterile. M-am gândit să mă dau în grija cuiva în schimbul locuinței, dar nu pot face acte notariale”, a spus ea, arată ebihoreanul.ro.

Au primit certificatul greșit

În anul 2022, Direcția Consulară i-a recomandat femeii să olicite certificatul online personal sau prin avocat, contra cost, în condițiile în care în lege se specifică faptul că astfel de acte pot fi obținute de serviciile consulare. Tot în 2022, a fost deschis un proces la Tribunalul Bihor împotriva MAE. La 2 ani distanță, MAE a dispus finalizarea formalităților necesare pentru ca documentul să fie eliberat de autoritățile din Canada. Abia în iulie 2025, femeia a primit un certificat care era, de fapt, greșit. Nici până acum nu a reușit să intre în posesia actelor modificate, deși a depus cereri de corectare.

„După o lună, în august, când am sunat din nou la Consulatul de la Vancouver, o funcționară mi-a comunicat că a primit de la autoritățile canadiene certificatul de deces, dar cu unul dintre prenume scris greșit – Custel, în loc de Costel. A promis că se va cere rectificarea actului, dar în octombrie ne-au trimis certificatul greșit”, spune avocatul femeii.

