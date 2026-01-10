Cât i-ar lua unui român cu salariu minim să strângă bani pentru un apartament. Condiția ar fi să nu cheltuiască niciun leu, în tot acest timp

Achiziția unei locuințe a devenit un lux în România, pentru o persoană cu venit mediu devenind un obiectiv aproape inaccesibil, iar pentru cei cu salariu minim un lucru imposibil. Anul trecut, un apartament mediu cu două camere în București a ajuns să coste în jur de 100.000-110.000 de euro.

Salariul mediu net la nivel național este în jur de 5.500 lei în 2025 (aprox. 1.080–1.100 euro), ceea ce înseamnă un venit net anual de circa 13.000 euro și, deci, pentru un apartament de 110.000 euro ar trebui să plătească toate salariile timp de 8 ani sau să economisească peste 15 ani (sub 50% din venit).

Dar,dacă ne raportăm la salariul minim, în jur de 2.500 de lei net, apartamentul de 110 mii de euro înseamnă peste 18 ani de venituri nete cumulate, într-un scenariu teoretic în care nu s-ar cheltui nimic pe traiul de zi cu zi și 40 de ani de economisire realistă, notează Antena 3.

​Dacă ne uităm la un împrumut bancar pentru un astfel de apartament, cu un avans de 15%, rata ar ajunge undeva la 4.000-4.500 lei pe lună, adică aproape întregul salariu mediu net pe economie.

Asta înseamnă că, pentru un astfel de credit, este nevoie de un cuplu cu două salarii medii sau o persoană cu venituri semnificativ mai mari.

„Din păcate, prețul unui apartament mediu de două camere în București a ajuns la un nivel care depășește, aș spune eu, puterea de cumpărare a unui cumpărător cu venituri medii. Pentru că ar fi nevoie să nu cheltuiască nimic sau să aibă un co-plătitor. Un singur cumpărător nu se mai încadrează în condițiile actuale de creditare și la prețurile actuale pentru achiziția unui apartament de două camere, cu venituri medii, cu venituri mici, nici atât”, a explicat pentru sursa citată Oana Ivan, expert în piaţa imobiliară.

Antena 3: Cam la ce preț ajunge în acest moment, în București, de exemplu, în zona centrală, un apartament de două camere?

Oana Ivan, expert piaţa imobiliară: Un apartament nou în centru poate să depășească chiar 180.000-200.000 euro. Dacă vorbim de un apartament într-un bloc vechi, atunci acolo putem găsi la 120-140.000 euro. Vorbim de zonele centrale, semicentrale. Pentru categoria de cumpărători cu venituri mici și medii, clar, aceasta nu este o opțiune. Și atunci singura variantă ar fi fie amânarea proiectului de achiziție, fie redimensionare, adică trecerea spre o garsonieră, ceea ce de multe ori nu e viabil, fie, dacă nu, mutarea în afara orașului, adică în așa-numitele cartiere dormitor, zona extremă vest, dincolo de Militari, Popești-Leordeni, genul acesta de zone.

Antena 3: Urmează un an cu impozite mult mai mari, cu salarii înghețate, cu taxe mai mari, cu scumpiri. La ce ne așteptăm pe piața imobiliară, vor scădea prețurile apartamentelor?

Oana Ivan, expert piaţa imobiliară: În opinia mea, nu cred că vor scădea prețurile apartamentelor. Este deja un decalaj structural, o diferență foarte mare, îmtre potențialul de cumpărare și prețuri. Cred că vor scădea volumele de vânzări și cred că Bucureștiul se va alinia încet-încet cu celelalte capitale internaționale, acolo unde achiziția unui apartament a devenit un lux, să spunem. Ca atare vor migra către zona de chirii. Cine va dori neapărat să fie proprietar, cum e și firesc până la urmă, toți ne dorim să fim proprietari, va trebui să-și regândească opțiunile, fie ca dimensiuni, fie ca localizare.

Autorul mai recomandă:

Orașul celebru din România în care o casă se vinde cu doar 3.500€, acum, la început de 2026

Cu cât se scumpesc chiriile din România, în 2026. Orașul în care clienții ar putea plăti și cu 100 de euro mai mult

Unde mai poți găsi apartamente sub o sută de mii de euro în București. Ce face diferența între cartierele Capitalei

Cum arată și în ce sector se află cea mai ieftină garsonieră din București. Potențialii cumpărători au fost deja atrași de prețul incredibil

Cartierele din România în care se află cele mai scumpe locuințe, la începutul lui 2026. Zonele în care plătești aproape 5.000 de euro/m² util

Cine plătește reparația acoperișului la bloc? Ce spune Legea nr. 196/2018 privind funcționarea asociațiilor de proprietari din România