Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene“. Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului

Agenți federali ai Serviciul de Imigrare și Control Vamal american au împușcat, joi, două persoane în Portland, Oregon, în timpul unui control rutier, la o zi după ce un ofițer ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis, relatează The New York Times.

O purtătoare de cuvânt a Departamentului Securității Interne a declarat că agenții efectuau un „control rutier țintit” și că un agent a tras un foc de armă după ce șoferul a încercat să-i calce.

„Când agenții s-au identificat ocupanților vehiculului, șoferul și-a folosit vehiculul în armă și a încercat să-i calce pe agenții de aplicare a legii”, a declarat DHS într-un comunicat.

Cuplul este afiliat unei bande venezuelene

Purtătoarea de cuvânt, Tricia McLaughlin, a descris ținta agenților ca fiind un imigrant fără documente și membru al Tren de Aragua, o bandă cu rădăcini într-o închisoare venezueleană care a fost o țintă frecventă a președintelui Trump. Ea nu a furnizat dovezi imediate că persoana vizată era afiliată bandei.

Bob Day, șeful poliției din Portland, a declarat că nu are informații despre identitatea celor două persoane împușcate, un bărbat și o femeie. El a spus că oficialii federali implicați nu mai erau la fața locului când au sosit polițiștii locali.

Poliția a fost alertată cu privire la împușcături când bărbatul rănit a sunat la 911, a spus șeful Day.

Incidentul a avut loc în jurul orei 14:15, ora Pacificului, în apropierea Adventist Health Portland, un spital și un complex de clinici medicale din cartierul Hazelwood, la aproximativ 13 km de centrul orașului, au declarat oficialii..

Șoferul vehiculului asupra căruia au tras oficialii federali a fugit după împușcături, au declarat oficialii locali, iar victimele au fost găsite de poliție la mai mult de trei kilometri distanță, cu răni prin împușcare. DHS a mai spus că pasagerul a fost implicat într-un atac armat recent din Portland.

Echipele de urgență care au transportat victimele la spital au descris ambele persoane ca fiind vorbitoare de limbă spaniolă. Femeia avea o rană în piept, iar bărbatul avea două răni.

Primarul cere oprirea operațiunilor ICE

Primarul din Portland, Keith Wilson, a declarat reporterilor: „Știm ce spune guvernul federal că s-a întâmplat aici. A fost o vreme când îi puteam crede pe cuvânt. Acea vreme a trecut de mult.”„Facem apel la ICE să oprească toate operațiunile din Portland până când va putea avea loc o anchetă completă și independentă”, a spus el. „Comunitatea noastră merită răspunsuri.”

Portland a fost locul unor luni întregi de ciocniri între demonstranți și forțele de ordine după uciderea lui George Floyd de către polițiștii din Minneapolis în 2020. Vara trecută, protestele de la sediul ICE din oraș au devenit uneori violente, ceea ce l-a determinat pe Trump să încerce să folosească Garda Națională pentru a reprima demonstrațiile. Un judecător federal a blocat această încercare.

