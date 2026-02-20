Prima pagină » Actualitate » O româncă din Italia i-a mușcat pe polițiști pentru că nu au lăsat-o să fure un televizor

20 feb. 2026, 18:23, Actualitate
FOTO - Profimedia (caracter ilustrativ)

O româncă în vârstă de 40 de ani a fost arestată de polițiștii italieni din Olbia, în urma unei intervenții tensionate într-un apartament din oraș.

Potrivit autorităților, citate de unionesarda.it, agenții au fost chemați de locatarii unui imobil din Olbia, după ce femeia ar fi intrat în locuința unei familii pe care o cunoștea și ar fi încercat să plece cu un televizor.

Când polițiștii au ajuns la fața locului, situația a degenerat rapid după ce femeia i-a întâmpinat cu amenințări, lovituri de picioare și genunchi, iar în timpul intervenției l-a mușcat pe unul dintre agenți.

Cazul a fost raportat Parchetului din Tempio, iar în urma audierilor, instanța a dispus ca femeia să fie cercetată sub măsura controlului judiciar, fiind obligată să se prezinte zilnic pentru semnătură, conform solicitării procurorului de caz.

Ancheta continuă în acest caz pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

