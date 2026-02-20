O româncă din Italia i-a mușcat pe polițiști pentru că nu au lăsat-o să fure un televizor

O româncă în vârstă de 40 de ani a fost arestată de polițiștii italieni din Olbia, în urma unei intervenții tensionate într-un apartament din oraș.

Potrivit autorităților, citate de unionesarda.it, agenții au fost chemați de locatarii unui imobil din Olbia, după ce femeia ar fi intrat în locuința unei familii pe care o cunoștea și ar fi încercat să plece cu un televizor.

Când polițiștii au ajuns la fața locului, situația a degenerat rapid după ce femeia i-a întâmpinat cu amenințări, lovituri de picioare și genunchi, iar în timpul intervenției l-a mușcat pe unul dintre agenți.

Cazul a fost raportat Parchetului din Tempio, iar în urma audierilor, instanța a dispus ca femeia să fie cercetată sub măsura controlului judiciar, fiind obligată să se prezinte zilnic pentru semnătură, conform solicitării procurorului de caz.

Ancheta continuă în acest caz pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

Autorul mai recomandă:

Un român căutat în toată Europa a fost prins în Italia. Câinele acestuia l-a dat de gol, detaliul care a ieșit la iveală

Un român de 19 ani a fost ARESTAT în Italia după ce a fost prins cu 43 de kilograme de droguri. Unde era ascunsă marfa

Rețea internațională de HOȚI de mașini de lux, destructurată de polițiști. Români, moldoveni, ucraineni și ruși dădeau spargeri în Occident

ROMÂNUL care a ucis două femei în Italia, mărturisire șoc colegilor din penitenciar. De ce a fost desfigurat criminalul

Un român din Italia i-a șocat pe polițiști. A „împrumutat” șase copii, ca să ceară ajutoare sociale

Un avocat din Calabria, pe lista suspecților în cazul dispariției Denisei, escorta româncă răpită în Italia

Două românce din Italia se dădeau drept MEDICI esteticieni și făceau injecții cu botox, dar și alte operații, chiar la ele acasă. Acum sunt anchetate

Un MAFIOT italian a ordonat subalternilor să-l arunce în aer împreună cu polițiștii români care îl escortau. Tragedia a fost evitată de SRI