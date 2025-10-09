Un român de 19 ani a fost ARESTAT în Italia după ce a fost prins cu 43 de kilograme de droguri. Unde era ascunsă marfa

Un tânăr român de 19 ani a fost arestat la Milano, după ce polițiștii italieni au descoperit 43 de kilograme de hașiș ascunse într-un garaj, informează Curierul Italiei.

Incidentul a avut loc miercuri seara, în jurul 18:30, în parcarea subterană din via Cascina Bianca, unde agenții de la Brigada de Investigații a secției Lorenteggio l-au observat pe tânăr stând pe un scuter, aparent în așteptare. După ce un alt bărbat s-a apropiat de el, cei doi au intrat într-un garaj și au ieșit după câteva minute.

Polițiștii au intervenit, însă românul a încercat să fugă, lovind un agent în timpul încăierării. În urma controlului, asupra lui au foat găsite 530 de grame de hașiș, ambalate în „cărămizi”, precum și două seturi de chei, de la locuință și de la garaj.

Folosind aceste chei, ofițerii au descoperit în interiorul garajului 43 de kilograme de hașiș, porționate în blocuri de câte 100 de grame. În apartamentul său din zona Porta Ticinese, anchetatorii au mai găsit o cantitate suplimentară de droguri.

În timpul operațiunii, la fața locului a sosit și fratele tânărului, care a intervenit nervos în discuția cu polițiștii:

„Vă luați de un copil? Ce vreți să-i faceți? , ar fi strigat acesta, potrivit presei italiene.

Românul, care avea antecedente penale pentru tâlhărie și deținere de arme, a fost arestat pentru deținere de droguri cu scop de distribuire, rezistență, vătămare corporală, violență și amenințare asupra unui funcționar public. După validarea arestării, a fost transferat în închisoare.

