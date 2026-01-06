O româncă din Spania caută muncitori într-o fermă care are peste 1000 de hectare. Care este suma oferită pe oră pentru tăiat fistic

Andreea Marinela, o tânără româncă din Spania, caută muncitori pentru a tăia fisticul într-o fermă de peste 1.000 de hectare din provincia Albacete. Anunțul a fost făcut într-un videoclip distribuit pe contul ei de TikTok, iar salariul oferit este de 12, 5 euro pe oră.

În videoclipul care a devenit viral, Andreea explică că, în prezent, doar trei persoane se ocupă de lucrările de tăiere a arborilor de fistic pe întreaga exploatație agricolă. Munca presupune modelarea coroanei copacului, cu o tăietură de referință la aproximativ 90 de centimetri de la sol, o etapă esențială pentru îmbunătățirea calității fructului și optimizarea producției.

O româncă din Spania caută muncitori într-o fermă care are peste 1000 de hectare

Pentru această activitate, salariul oferit este de 12,5 euro pe oră, plata fiind făcută strict la oră. „Aici nu se plătește la copac sau la altceva, ci la oră”, a spus Andreea, precizând că această practică este mai puțin frecventă în campaniile agricole.

hectare de fistic, ceea ce presupune necesitatea unui număr mare de muncitori pe o perioadă îndelungată.

„Avem nevoie de cel puțin 30 sau 40 de persoane. Putem lucra fără probleme patru luni”, a mai spus românca în videoclipul care, potrivit jurnaliștilor spanioli, a adunat aproape două milioane de vizualizări și mii de aprecieri și comentarii.

De ce documente ai nevoie pentru a munci în Spania

În calitate de cetățean UE (român), poți fi angajat legal în Spania fără viză sau permis special de muncă, dar ai nevoie de câteva documente esențiale pentru înregistrare și contract.​

Documente principale:

Pașaport sau Carte de identitate valabilă: Dovadă identitate pentru toate procedurile inițiale.

NIE (Número de Identidad de Extranjero): Număr fiscal obligatoriu; obținut la poliție cu formular EX-18, pașaport, contract de muncă (opțional inițial) și taxa de aproximativ 10 euro.​

Numero de Seguridad Social: Înregistrat de angajator cu TA.1 la Trezorería General înainte de startul jobului; necesar pentru contribuții și salariu.

Recomandările autorului: