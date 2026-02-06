O tânără inflencer din Brazilia a murit după ce a fost înjunghiată de fosta parteneră a iubitului ei

O tânără influencer din Brazilia a murit la doar 18 ani. Aceasta a fost înjunghiată de fosta parteneră a iubitului ei.

Maria Luiza Costa da Silva, o creatoare de conținut din Brazilia, a sfârșit tragic în urma unei altercații care a avut loc la ieșirea dintr-un bar din Recife.

Tânăra, cunoscut în mediul online drept ”Malu Constantine”, a murit în data de 31 ianuarie, după ce a fost înjunghiată în fața barului unde a avut loc o altercație în care a fost implicată fosta parteneră a iubitului ei, relatează Infobae.

Maria Luiza Costa da Silva și iubitul ei, Gabryel Nascimento da Silva, în vârstă de 27 de ani, au mers la barul din recife pentru a participa la un un eveniment organizat pentru un carnaval. La ieșirea din bar, cei doi s-au întâlnit cu Kallyne Santos da Silva,în vârstă de 21 de ani, fosta iubită a lui Gabryel.

Conform unui raport al poliției, cei trei au început să se certe în fața barului, la un moment dat fosta iubită a lui Gabryel a scos un cuțit și ar fi înjunghiat-o de mai multe ori pe Maria Luiza. Gabryel a declarat că ar fi încerat să o apare pe Maria Luiza, însă a fost și el rănit la picior.

Un martor de la fața locului a fost cel care i-a transportat pe Maria Luiza și Gabryel la spital. Tânăra creatoare de conținut a murit la scurt timp după ce a fost dusă la spital, în timp ce iubitul ei a primit îngrijiri medicale și a fost externat.

Presupusa agresoare a fugit de la fața locului înainte de sosirea poliției, dar ulterior a fost localizată într-o cameră de gardă la spital unde primea îngrijiri medicale, fiind și ea rănită în urma altercației. Ulterior a fost transportată la un alt spital și plasată în arest preventiv, fără posibilitatea de a fi eliberată pe cauțiune.

Maria Luiza Costa da Silva era foarte activă pe rețelele de socializare. Avea o comunitate de aproape 30.000 de urmăritori pe Instagram, unde distribuia conținut legat de viața sa de zi cu zi.