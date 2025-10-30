Oana Gheorghiu plânge de mila lui Bolojan, după ce PSD a arătat că numirea ei afectează relația cu SUA: „Îmi pare rău că am dat un motiv de atac”

Oana Gheorghiu, noul vicepremier numit de Nicușor Dan la propunerea lui Ilie Bolojan, a vorbit, la Digi 24, despre solicitarea lui Sorin Grindeanu de retragere a acesteia ca propunere pentru funcția de vicepremier.

Întrebată despre solicitarea liderului PSD Sorin Grindeanu adresată lui Ilie Bolojan de a o retrage din funcția de vicepremier, Oana Gheorghiu a precizat că nu a discutat cu premierul pe această temă, pentru a evita o campanie negativă la adresa acestuia. Vicepremierul a adăugat că îi pare rău pentru faptul că acest aspect a generat „un motiv de atac” la adresa prim-ministrului.

„Nu l-am întrebat ce are de gând să facă pentru că mă așteptam să înceapă o campanie. Am discutat despre situația și m-a asigurat că totul este în regulă Îmi pare rău că am dat un motiv de atac.

Eu nu cred că Grindeanu are ceva de împărțit cu mine. Nu vreau să mă implic într-o luptă politică. Este o poziție independentă este o poziție apolitică nu vreau să intru în dispută nici cu dnul. Grindeanu nici cu un alt membru al unui alt membru”, a declarat Oana Gheorghiu la Digi 24.

Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea prin care o nominalizează pe Oana Gheorghiu”

Sorin Grindeanu a precizat că numirea Oanei Gheorghiu „compromite” relația României cu Statele Unite. Liderul social-democrat a subliniat că actualul guvern este unul „plin de voci anti-americane”, „împotriva Administrației Trump”.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!

Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!

Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!

De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent. Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român.

Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect.

PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, a scris Sorin Grindeanu, liderul PSD, pe social-media.

Foto: Mediafax

