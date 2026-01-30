Oana Ioniță are motive de bucurie. ”În momentul de față, acest război s-a liniștit”

Oana Ioniță, în vârstă de 44 de ani, are motive de bucurie. Vedeta a început să comunice cu fostul său soț. ”În momentul de față, acest război s-a liniștit”, a spus aceasta.



Oana Ioniță, fostă Bebelușă la ”Cronica Cârcotașilor”, s-a separat de partenerul său de viață, Florin Budnaru. Cei doi s-au căsătorit civil în vara lui 2013, nășiți fiind de Mihai Găinușă

Oana Ioniță și Florin Budnaru s-au separat după zece ani de căsnicie și au împreună un băiat, Maxim. După separare, fata, Isabel, a rămas cu Oana, iar Maxim cu tatăl.

Oana Ioniță a mărturisit la un podcast că Isabel a aflat recent că Florin Budnaru nu este tatăl ei biologic. Isabel este rezultatul relației pe care Oana Ioniță a avut-o cu un bărbat de origine spaniolă, pe nume David.

La început de an 2026, Oana Ioniță are motive de bucurie, după ce instanța a decis ca vedeta să primească mai multe zile pentru a le petrece cu fiul său. De asemenea, coregrafa a mărturisit că a început să comunice mai mult cu fostul său partener de viață.

Oana Ioniță are motive de bucurie. ”Reușesc să mă văd în fiecare săptămână cu el, să petrecem timp de calitate, să ne bucurăm toți trei, eu, Maxim și Isabel”

”Se pare că anul 2026 a venit cu noutăți din punctul acesta de vedere și am reușit să reparăm cumva ce era defect înainte în relația mea cu Maxim. Defect nu ar fi trebuit să fie, pentru că relația dintre mamă și copilul ei ar trebui să fie o relație normală. Cumva am ajuns să repar această lipsă de timp pe care noi am avut-o, am reușit să avem un timp mai mare pe care instanța ni l-a oferit în urma unei ordonanțe președințiale, în care ni s-au mai acordat niște zile în săptămânile pare. Așadar, reușesc să mă văd în fiecare săptămână cu el, să petrecem timp de calitate, să ne bucurăm toți trei, eu, Maxim și Isabel, împreună cu buni care ne vizitează din când în când”, a spus Oana Ioniță la Știrile Antena Stars, potrivit spynews.ro.

”Cumva războiul dintre noi am văzut că s-a liniștit, în sensul în care începem să comunicăm mai mult, legat de programul lui Maxim, care devine intens, are multe repetiții la Opera Comică, unde joacă în următorul spectacol. Cumva ar trebui să se concentreze pe lucrurile lui și pe programul pe care îl are la școală, astfel încât războiul dintre mine și Florin ar trebui să nu îl afecteze absolut deloc. În momentul de față, acest război s-a liniștit, începem să discutăm mai mult despre programul lor și să ne focusăm pe ceea ce e cel mai important: viața copiilor noștri”, a mai spus aceasta.