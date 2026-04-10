Bianca Dogaru
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a discutat la telefon cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio. Cei doi oficiali au stabilit prioritățile pentru anul acesta și au lansat un program prin care membrii Congresului american vor vizita România.

„Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul de Stat au finalizat acordul formal pentru programul MECEA și lansarea Romania-United States Exchange Program. Primele delegații ale Congresului SUA vor sosi în România chiar până la sfârșitul acestui an. Am susținut importanța acestui program de schimburi educaționale și culturale pentru că diplomația înseamnă prezență și cunoaștere directă,” a transmis Țoiu pe Facebook.
Ministra a pus accent pe faptul că parteneriatul trebuie să treacă dincolo de discuțiile politice și să includă specialiști în economie și educație.
„Ne dorim ca membrii Congresului SUA și specialiștii americani să descopere universitățile noastre, dinamismul antreprenorilor în tehnologie din România, inițiativele societății civile și expertiza noastră în securitate și energie.”

Parteneriat Strategic pentru apărare

Țoiu a subliniat că relația dintre SUA și România este esențială pentru stabilitatea întregii regiuni. Discuția a vizat domenii cheie, de la securitate militară până la resurse strategice de viitor.
„Cooperarea noastră pentru descurajare și apărare este mai relevantă ca niciodată, fiind susținută de un Parteneriat Strategic de încredere și de lungă durată. Am explorat împreună modalități de a aprofunda cooperarea în domenii strategice: apărare, energie, tehnologie și minerale critice, dar și consolidarea legăturilor interumane. Relația dintre țările noastre este un pilon de stabilitate nu doar bilateral, ci pentru întreaga regiune.”

