Ministrul de Externe, Oana Țoiu, salută acordul istoric care pune capăt războiului din Orientul Mijlociu și eliberarea ostaticilor din Gaza. „Familiile își pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi”, a declarat Țoiu, amintind că printre cei întorși se află și un cetățean cu rădăcini românești.

Oana Țoiu a transmis un mesaj de solidaritate după eliberarea mai multor ostatici din Fâșia Gaza, printre care se află și un cetățean israelian cu origini românești, Guy Gilboa-Dalal.

„Familiile din Israel îi pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi, după ce ostatici au fost eliberați după mai bine de doi ani de captivitate în Gaza. Împărtășim bucuria lor. Suntem, de asemenea, ușurați că printre cei întorși se află și un cetățean israelian cu rădăcini de familie românești, Guy Gilboa-Dalal”, a scris ministrul de Externe pe X.

Oana Țoiu a precizat că veștile marchează finalizarea unei etape critice în acordul privind încetarea focului, exprimând speranța că toți ostaticii vor fi eliberați curând.

„România salută finalizarea acordului istoric”

„Lumea poate spera la o tranziție către pace și reconstrucție, pe baza planului mediat de Statele Unite, Qatar, Egipt și Turcia și susținut de țările din regiune și de Europa.

România salută finalizarea acordului istoric semnat astăzi, la Sharm El Sheikh, care pune capăt conflictului armat, și reafirmă angajamentul său de a fi un partener activ și un susținător al procesului de pace în Orientul Mijlociu”, a adăugat șefa diplomației române.

