Imaginile eliberării. Calvarul s-a ÎNCHEIAT pentru toți ostaticii israelieni

Armata israeliană a anunțat că și ceilalți 13 ostatici au fost eliberați. Astfel, în total, Hamas i-a eliberat pe toți cei 20 de israelieni captivi în Gaza care încă mai erau în viață, notează Times of Israel.

Anterior, autoritățile israeliene anunțaseră că Hamas eliberase șapte dintre cei 20 de ostatici încă în viață, iar ceilalți 13 au fost eliberați după ora 11:00.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că este „profund îmbucurător” să fie martor la eliberarea ostaticilor din Gaza.

„Mă întrebam dacă voi vedea vreodată această zi. Este profund îmbucurător să știu că atât de multe familii îi vor avea în sfârșit pe cei dragi acasă. Astăzi, douăzeci de familii sunt scutite de durerea insuportabilă de a nu ști dacă își vor mai revedea vreodată oamenii dragi”, a spus Witkoff într-o postare pe X.

Miniștrii Guvernului israelian au aprobat, în noaptea de duminică spre luni, mai multe modificări la lista prizonierilor palestinieni care urmează să fie eliberați ca parte a acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas. Modificările, care au fost aprobate printr-un vot telefonic, includ eliminarea de pe listă a unui prizonier care fusese deja eliberat și adăugarea a doi deținuți care nu execută pedepse pe viață și sunt afiliați Hamas.

Șapte minori care au fost reținuți după 7 octombrie 2023 au fost eliminați de pe listă, iar două femei urmează să fie eliberate. În total, 1.718 de prizonieri palestinieni vor fi eliberați, în loc de cei 1.722 conveniți anterior, scrie Haaretz.

Din nefericire, dintre cei 48 de ostatici pe care Hamas îi ținea captivi în enclava palestiniană, doar aproximativ 20 ar mai fi în viață, potrivit BBC.

Toți, cu excepția unuia, se numărau printre cele 251 de persoane răpite în timpul atacului grupării palestiniene asupra sudului Israelului din 7 octombrie 2023, în timpul căruia au fost ucise aproximativ 1.200 de alte persoane. Citește mai mult…

