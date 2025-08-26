„Este o comedie tristă”. Așa denumește vicepreședintele Comisiei de pentru politică externă din Camera Deputaților, Cosmin Corendea, „dialogul la distanță” între Oana Țoiu și Andrei Muraru, pe subiectul Visa Waiver.

„Dialogul la distanța dintre doamna ministru Țoiu și domnul ambasador Muraru nu face altceva decât să reflecte comedia tristă prin care trece România, această politică externă dusă la un minim absolut”, spune parlamentarul AUR, pentru Gândul.

Amintim că Andrei Muraru a declarat, marți, că niciun oficial american nu a asociat anularea alegerilor cu eliminarea României din programul Visa Waiver.

Asta după ce, anterior, ministrul de Externe a spus pe față că anularea alegerilor este unul dintre motivele care au dus la excluderea României din Visa Waiver. Mai degrabă, „lipsa de explicații”, din partea oficialilor români.

„Doamna ministru Țoiu vine și recunoaște, într-un final, că anularea programului are legătură și cu anularea alegerilor din decembrie 2024. Ei bine, ambasadorul Muraru continuă să nege acest lucru și mă gândesc aici, dacă nu era mai bine ca doamna ministru Țoiu, în loc să o recheme pe domnișoara Cristescu, poate ar fi trebuit să-l cheme pe acest ambasador al României la Washington, care nu a adus nimic benefic României în ultimii ani”, spune deputatul.

”Limitele” ministrului Țoiu și „eșecurile” ambasadorului Muraru

Corendea consideră că Oana Țoiu „și-a arătat limitele cu privire la exercitarea funcției de ministru” și o acuză că-l menține în funcție pe ambasadorul Muraru, care face „un mare deserviciu României”, unul dintre eșecurile acestuia fiind anularea Programului Visa Waiver.

„Doamna Țoiu și-a arătat limitele foarte repede în ceea ce privește puterea sau exercitarea puterii sale de ministru de externe, prin faptul că domnul Muraru încă se află acolo, deși face un mare deserviciu în formă continuă României. Iar această neînțelegere între administrația de la București și ambasadorul Muraru nu face altceva decât să reflecte situația tristă în care se află România, și anume de a nu avea politică externă, acolo unde ne doare și acolo unde ne trebuie cel mai mult, și anume în Statele Unite ale Americii”, spune Corendea.

Șirul de „eșecuri” din activitatea lui Muraru se completează, în opinia deputatului AUR, cu semnarea contractului de consultanță cu o firmă americană, ce ar ajuta la reprimirea României în Visa Waiver.

„Un șir de eșecuri, care au culminat cu semnarea unui contract de consultanță cu o anumită firmă de casă a Partidului Democrat, o firmă care se numește GSIS (n.r. Global Security and Innovative Strategies LLC), care într-adevăr, în 2024, sub administrația democrată, a ajutat Qatarul să intre și să aplice programul Visa Waiver. Dar unul dintre fondatorii acestei firme, domnul Noah Kroloff, trebuie să ne aducem aminte că a fost Chief of Staff la Departamentul pentru Securitate Internă, între 2009 și 2013, adică sub administrația Obama”, explică deputatul AUR.

În opinia sa, compania de lobby, „care încasează 25.000 dolari pe lună de la România, zilele acestea, probabil nu va avea niciun impact asupra reconsiderării reintrării României în programul Visa Waiver”. Iar problema este că actuala administrație americană e opusul a tot ceea ce reprezintă ambasadorul Muraru, mai spune Corendea.

„Poate ar trebui să ne explice (n.r. Andrei Muraru) de ce a fost aleasă această firmă de consultanță, de ce a asistat la anularea programului Visa Waiver pentru România sub mandatul său și încă se află în poziția de ambasador al României la Washington DC”, îi transmire Corendea ambasadorului Muraru.

