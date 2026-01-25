Prima pagină » Știri politice » Val de spargeri în Timișoara: locuința lui Marilen Pirtea, consilierul lui Bolojan, a fost spartă

25 ian. 2026, 10:34, Știri politice
Un val de spargeri de locuințe a zguduit județul Timiș în ultimele zile. Sâmbătă seara, locuințele lui Marilen Pirtea, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, deputat PNL și rector al Universității de Vest din Timișoara, și a lui Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, au fost sparte de hoți în localitatea Dumbrăvița. Poliția a deschis o anchetă după ce cei doi bărbați au sesizat furturile, declarând că persoane necunoscute au pătruns în casele lor și au sustras bani și bunuri. Niciunul nu se afla acasă în momentul incidentelor, iar prețul prejudiciului nu este încă stabilit oficial de autorități.

Marilen Pirtea a declarat pentru Buletin de Timișoara că hoții ”au lăsat mai mult noroi pe covoare. Nimic extraordinar. Țin bani in banca nu acasă. Nu veneau daca eram, amânau, veneam când nu eram. Ne apucam de o noua lege mai severă pentru protecția oamenilor la ei în casă”.

„La data de 24.01.2026, polițiștii Secției 1 Rurale Ghiroda au fost sesizați de către doi bărbați cu privire la faptul că, din locuințele acestora situate în localitatea Dumbrăvița, persoane necunoscute ar fi sustras o sumă de bani și mai multe bunuri.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii situației de fapt, identificării și depistării persoanelor bănuite de comiterea faptelor și dispunerii măsurilor legale care se impun”, transmite IPJ Timiș.

Surse din anchetă au precizat că nu toate locuințele aveau sisteme de securitate precum alarme sau camere video, ceea ce ar fi facilitat accesul hoților.

