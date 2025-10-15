Olăroiu, învins de Qatar, la Doha, în meciul decisiv pentru calificarea directă la CM 2026. „Urmează un proces complicat de baraje”

Echipa națională a Emiratelor Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026, după ce a pierdut meciul decisiv cu Qatar, scor 1-2, la Doha.

Qatar a devenit, astfel, a 24-a echipă calificată la turneul final.

Cine s-a calificat la CM 2026

Pe banca adversarei lui Olăroiu a stat Julen Lopetegui, fost selecționer al Spaniei și antrenor la Real Madrid.

Meciul a fost controlat în mare parte de gazde, Akram Afif, atacantul lui Al-Sadd, fiind desemnat cel mai bun jucător de pe teren. El a dat pasele decisive la ambele goluri ale Qatarului. Boualem Khoukhi a deschis scorul în minutul 49, cu o lovitură de cap din centrarea lui Afif, iar în minutul 74 Pedro Miguel a profitat de o ieșire greșită a portarului Khalid Eisa și a dus scorul la 2-0.

Qatarul a încheiat meciul în 10 oameni, după eliminarea lui Tarek Salman (min. 89), sancționat cu cartonaș roșu direct pentru o intrare dură. Emiratele Arabe Unite au redus din diferență în minutul 90+8, prin Adil, însă nu au reușit să schimbe soarta meciului.

Echipa Emiratelor Arabe Unite a încheiat grupa pe locul secund și va disputa un meci de baraj cu ocupanta locului 2 din grupa B, Arabia Saudită sau Irak. Câștigătoarea va accede în play-off-ul intercontinental din martie 2026, unde se vor acorda ultimele două locuri pentru turneul final.

În play-off vor participa: câștigătoarea barajului asiatic, reprezentanta Africii (Gabon, Camerun, Nigeria, Burkina Faso sau RD Congo), două echipe din America de Nord și Centrală, Bolivia (America de Sud) și Noua Caledonie (Oceania).

Țările calificate până acum la Campionatul Mondial din 2026:

Gazdele turneului final: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic;

America de Sud: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia;

Asia: Japonia, Iran, Coreea de Sud, Uzbekistan, Iordania, Australia, Noua Zeelandă, Qatar;

Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde, Africa de Sud.

Presa arabă a disecat eșecul din Qatar

Presa din Emirate a comentat îndelung eșecul de la Doha al echipei antrenate de Cosmin Olăroiu. Concluzia jurnaliștilor arabi este că urmează o perioadă extrem de dificilă pentru „naționala” EAU, cu partide tot mai grele. Selecționata va trebui să dispute mai multe baraje pentru a ajunge la turneul final al CM 2026.

„Șansele Emiratelor Arabe Unite de a se califica la Cupa Mondială din 2026 au suferit o lovitură dură după înfrângerea contra Qatarului la Doha. Echipa națională va intra acum într-un proces complicat de baraje, în care vor fi implicate și echipe din alte confederații”, au transmis ziariștii de la The National.

Și gulfnews.com a comentat partida de la Doha: „Qatarul a deschis scorul în repriza secundă, iar în ciuda modificărilor efectuate de Cosmin Olăroiu, naționala Emiratelor nu a găsit golul egalizator. Qatarul și-a dublat avantajul în minutul 74, prin Pedro Miguel, iar EAU a presat în continuare. Rezerva Sultan Adel a ratat o mare ocazie înainte de a reduce din diferență în prelungiri. Eforturile jucătorilor din Emirate nu au fost de ajuns pentru un gol egalizator, iar înfrângerea lasă echipa într-o poziție dificilă”.

