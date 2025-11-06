Prima pagină » Actualitate » Omagiu adus lui Emeric IENEI, în Ghencea. Galeria Stelei a transformat „Templul” într-un altar închinat antrenorului care a câștigat CCE în 1986

06 nov. 2025, 07:34, Actualitate
Omagiu adus lui Emeric IENEI, în Ghencea. Galeria Stelei a transformat „Templul” într-un altar închinat antrenorului care a câștigat CCE în 1986
Omagiu adus lui Emeric Ienei, în Ghencea / Sursa FOTO: prosport.ro

Dispariția lui Emeric Ienei nu putea trece fără o reacție din partea galeriei Stelei. În fața stadionului din Ghencea, acolo unde fotbalul românesc a cunoscut cele mai mari performanțe din întreaga sa istorie, suporterii „roș-albaștri” s-au strâns pentru a-i aduce un omagiu celui care a cucerit Europa, ca antrenor, în 1986.

Arena din Sectorul 6, supranumită „Templul”, a fost transformată într-un adevărat altar închinat lui Ienei, câștigător al Cupei Campionilor acum 39 de ani.

Steaua București și-a luat la revedere de la Ienei

Emerich Ienei s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.

În memoria sa, suporterii steliști au venit la stadionul din Ghencea și au aprins lumânări, zona din fața arenei devenind un adevărat altar închinat celui mai mare antrenor din istoria clubului. Au fost mesaje și fotografii cu tehnicianul care a condus formația „militară” spre succesul din 7 mai 1986, victoria cu Barcelona, în finala Cupei Campionilor Europeni.

„Cu gândul la trecutul glorios, dar trăind ani grei, cei care n-au trădat își iau rămas bun de la marele Ienei!”, au scris suporterii Stelei pe un banner afișat în fața stadionului din Ghencea.

Tot aici, mulți români care l-au iubit și apreciat pe Emerich Ienei au venit să aprindă o lumânare, unii aducând fotografii cu legendarul antrenor și chiar coroane de flori.

Miercuri seară, pe stadionul „Steaua” s-au afișat mesajele „Legendele nu mor niciodată” și „Te vom iubi mereu!”, însoțite de o fotografie a marelui Ienei.

Cine a fost Emerich Ienei, pe scurt

Biografia lui Emerich Ienei cu greu poate fi scrisă în câteva rânduri dintr-un articol, totuși, vom încerca să punctăm câteva dintre reperele impresionantei sale cariere.

Născut la 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, din județul Arad, Ienei a jucat fotbal la Flamura Roșie Arad, actuala UTA, înainte de a se transfera la Steaua București. Și-a încheiat cariera în Turcia, la Kayserispor. Gloria, ca jucător, a cunoscut-o cu Steaua – titluri și cupe cucerite.

Ulterior, în sezonul 1972-1973, a debutat ca antrenor secund în Ghencea, iar ulterior a devenit „principal”. Are în palmares 6 campionate, 4 Cupe ale României, dar trofeul cel mai „scump” este Cupa Campionilor Europeni, adjudecată în 1986, la Sevilla, într-o noapte magică de 7 mai.

Totodată, legendarul fost fotbalist și antrenor a bifat și două mandate ca selecționer al României, ducând „naționala” la Cupa Mondială din 1990, acolo unde a atins faza optimilor de finală. Și la Euro 2000 a depășit faza grupelor cu „tricolorii”.

Între anii 1992 și 1993, Ienei a pregătit și echipa națională a Ungariei.

