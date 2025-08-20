Prima pagină » Actualitate » Ucigașul din valiză. Alertă maximă în Europa. Ce viruși criminali călătoresc în bagajele turiștilor

Ucigașul din valiză. Alertă maximă în Europa. Ce viruși criminali călătoresc în bagajele turiștilor

Rene Pârșan
20 aug. 2025, 18:15, Actualitate
Ucigașul din valiză. Alertă maximă în Europa. Ce viruși criminali călătoresc în bagajele turiștilor
FOTO - Caracter ilustrativ

Specialiștii în sănătate publică din Europa sunt în alertă maximă din cauza așa-numitelor „virusuri de valiză”, aduse de turiști din zonele exotice. În Regatul Unit, de exemplu, autoritățile sanitare au raportat un număr record de cazuri de chikungunya, iar la călători veniți din Brazilia a fost confirmat primul caz de oropouche. Spania este una dintre țările aflate sub supraveghere.

Profesorul Simon Clarke, microbiolog la Universitatea din Reading, avertizează că turismul intens spre regiunile tropicale crește riscul de aducere a unor boli rare în Europa. Chikungunya și oropouche, două infecții transmise de țânțari, provoacă simptome severe, de la febră și dureri articulare invalidante, până la encefalită și meningită în cazurile grave.

„Pe măsură ce britanicii, și europenii în general, călătoresc în locuri mai calde, mai aproape de ecuator, este din ce în ce mai probabil să aducă înapoi infecții neobișnuite”, a declarat microbiologul Simon Clarke pentru The Sun, conform As.com.

În primele șase luni ale anului 2025, Marea Britanie a raportat 73 de cazuri de chikungunya, aproape triplu față de anul trecut. Majoritatea pacienților au călătorit recent în Sri Lanka, India și Mauritius. Virusul se manifestă prin simptome precum febră mare, erupții cutanate și dureri articulare atât de intense încât pacienții abia se pot mișca.

Oropouche, cunoscut și drept „febra leneșului”, este mai puțin cunoscut, dar la fel de periculos. Boala este transmisă prin țânțari și musculițe, iar simptomele seamănă cu cele ale febrei dengue: febră, greață, vărsături și rigiditate musculară. În Europa, primele cazuri confirmate în 2025 au fost aduse din Brazilia și Cuba, inclusiv în Spania și Italia.

Specialiștii avertizează că riscul crește pe măsură ce oamenii călătoresc mai mult și țânțarul-tigru se înmulțește în Europa. Această specie se adaptează ușor la orașe, se înmulțește repede și este principalul transmițător al bolilor chikungunya și oropouche. În acest context, măsurile de prevenție rămân foarte importante.

Recomandarea autorului: O nouă tulpină CORONAVIRUS în SUA. Apariția „Stratus” în România este o chestiune de timp

Un virus face ravagii în China, infectând mii de oameni. OMS atrage atenția asupra izbucnirii unei noi pandemii: „Istoria se repetă”

