OMV numește prima femeie la conducere. Cine este Emma Delaney, noua șefă a gigantului austriac

OMV a anunțat vineri numirea irlandezei Emma Delaney în funcția de director general. Aceasta urmează să preia frâiele companiei din luna septembrie și să devină prima femeie CEO din istoria OMV.

Consiliul de Supraveghere al grupului a decis ca Emma Delaney să-l înlocuiască pe Alfred Stern, al cărui mandat expiră la sfârșitul lunii august. Aceasta va primi un mandat inițial de trei ani, cu opțiunea de prelungire pentru încă doi ani.

„Nominalizarea Emmei Delaney în directorat va oferi OMV o vizibilitate internațională și mai puternică”, a declarat Edith Hlawati, vicepreședinta Consiliului de Supraveghere al OMV.

Delaney are o carieră impresionantă. Lucrează în cadrul gigantului britanic BP încă din 1995. În ultimii ani, aceasta a condus divizia de clienți și produse a BP și a gestionat rețele de benzinării și infrastructura pentru vehicule electrice.

Cariera noii șefe OMV

Reprezentanții OMV o descriu drept o candidată remarcabilă, cu o vastă experiență în managementul de vârf al industriei energetice globale.

„Emma Delaney este o candidată remarcabilă și foarte bine calificată pentru poziția de CEO. Ea îndeplinește toate condițiile pentru a conduce OMV cu succes, bazându-se pe vasta sa experiență în industrie și management”, a declarat Lutz Feldmann, președintele Consiliului de Supraveghere al OMV

Alfred Stern părăsește conducerea OMV după un mandat început în 2021, perioadă marcată de provocări majore în sectorul gazelor și al petrolului. Noua șefă a grupului va trebui să gestioneze tranziția energetică și noile priorități ale Austriei în domeniu.

