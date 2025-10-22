Prima pagină » Actualitate » Tensiuni în Comisia de Agricultură de la Camera Deputaților. Angajații din subordinea ministerului se plâng de lipsa înțelegerii din partea Guvernului

Luiza Dobrescu
22 oct. 2025, 10:45, Actualitate
Angajații din agricultură se tem pentru posturile lor. Nu știu câți vor pleca acasă și câți vor rămâne și, mai ales, cu ce salarii vor rămâne. Aceștia au mers în Comisia pentru Agricultură pentru a-și spune oful, motivând că „în altă parte nu au găsit înțelegere”.

Cel de-al treilea pachet fiscal a tulburat apele în instituțiile subordonate Ministerului Agriculturii. Deputatul Adrian Cozma a invitat la discuții și negocieri liderii sindicali ai angajaților din sectorul agricol, însă lucrurile nu s-au liniștit sub nicio formă, dimpotrivă.

Tăierea sporurilor de toxicitate într-o instituție ca Unitatea Fito-Sanitară este o problemă serioasă, în timp ce pentru cei din zootehnie personalul a fost dintotdeauna insuficient, însă nu s-au putut face angajări, iar 18% din posturi „au fost șterse cu buretele” se plâng aceștia.

Deputatul Cozma a transmis celor prezenți că „ceea ce se întâmplă astăzi este rezultatul politicilor din ultimii 30 de ani”,
și îi „va susține în acele idei care sunt realizabile, bune și oportune”.

Ministrul Agriculturii are iar emoții. Miercurea viitoare află dacă se votează moțiunea AUR împotriva sa

Fermierii din România care s-au ales cu recoltele distruse de fenomenele meteo extreme ar putea primi bani de la UE. Despre ce sume este vorba

