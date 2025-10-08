Prima pagină » Actualitate » Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor

Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor

Ruxandra Radulescu
08 oct. 2025, 13:12, Actualitate
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor

O localitate din judeţul Constanţa este momentan izolată din cauza acumulării masive de apă şi a revărsării unui canal colector, a anunțat, miercuri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea. Șase persoane au fost evacuate din localitate, printre care și doi copiii. Autoritățile au intervenit pentru salvarea unei bătrâne din calea viiturii. 

O operațiune impresionantă de salvare a avut loc în localitatea Siliștea din județul Constanța, unde echipajele au ajuns pentru evacuarea unei bătrâne de inundațiile care au distrus gospodăriile.

„În urmă cu puțin timp, pompierii constănțeni au intervenit în localitatea Siliștea din județul Constanța, pentru salvarea unei bătrâne aflată în pericol în propria locuință.
Vârstnicii pot fi vulnerabili în fața situațiilor de urgență, iar atenția noastră se îndreaptă, cu prioritate, și către această categorie de persoane.
Prin promptitudine și devotament, salvatorii au reușit să o recupereze în siguranță din locuința amenințată de ape, iar gestul lor este încă o confirmare că protejarea vieții este principala noastră misiune.
Rămânem la datorie, în sprijinul autorităților locale și comunităților afectate de inundații și acționăm integrat, alături de celelalte structuri ale MAI, pentru ca revenirea la starea de normalitate să se realizeze în cele mai bune condiții.
***
Până la acest moment, din localitatea Siliștea au fost evacuat 6 persoane (4 adulți și 2 copii) care nu prezintă acuze medicale.
Acestea s-au adăpostit la vecini și rude până la remedierea situației”, au transmis autoritățile.

Autoritățile au precizat că, pentru evacuarea apei, acţionează o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de transport victime multiple cu barcă pneumatică, o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o şenilată.

Șase persoane au fost evacuate din zonă. Printre sinistrați se află și doi copii.

”Din cauza acumulării masive de apă şi urmare a revărsării unui canal colector, localitatea Siliştea este momentan izolată. Traficul pe DJ 224 între localităţile Ţepeş Vodă şi Tortoman este blocat. De asemenea, Drumul Comunal 61, care face legătura între localitatea Seimeni şi localitatea Siliştea este inundat cu apă, astfel că localitatea Siliştea este momentan izolată. Momentan nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale în zona afectată”, au afirmat reprezentanţii ISU Dobrogea.

De asemenea, pe fondul închiderii totale a circulaţiei pe DN2A, între km 142 -164 pentru lucrările efectuate la podul rutier din Crucea şi al acumulărilor de apă pe carosabil au fost stabilite următoarele rute ocolitoare:

1. Ţepeş Vodă (DC63) -Siliştea (DJ224) – Siliştea – Topalu (DJ223) – Tichilesti (DJ223) NEPRACTICABIL urmare a acumulărilor de apă în Ţepeş Vodă şi Tichilesti.

2. Pantelimon (DJ226B) – Runcu (DJ225) – Saraiu (DN22A) – Hârşova PRACTICABIL LIMITAT urmare a acumulărilor de apă din Runcu şi Vulturu. Pe acest traseu echipaje de poliţie rutieră asigură deplasarea organizată în convoi.

Judeţul Constanţa se află sub cod roşu de precipitaţii până miercuri, la ora 15.00

FOTO/Video: Facebook

Recomandarea autorului:

Citește și

VIDEO Cristian Pistol: Au început lucrările propriu-zise la tunelul ROBEȘTI din cadrul Autostrăzii Sibiu-Piteşti / Se va apela și la dinamitare subterană
13:19
Cristian Pistol: Au început lucrările propriu-zise la tunelul ROBEȘTI din cadrul Autostrăzii Sibiu-Piteşti / Se va apela și la dinamitare subterană
ACTUALITATE Dorel a făcut prăpăd în Germania. A omorât o tânără însărcinată după ce a intrat cu 120 km/h într-o mașină oprită
13:17
Dorel a făcut prăpăd în Germania. A omorât o tânără însărcinată după ce a intrat cu 120 km/h într-o mașină oprită
ACTUALITATE CCR a validat reforma în sănătate: Legea merge la promulgare. Bolojan promite „ordine, corectitudine și eficiență” în sistem
13:08
CCR a validat reforma în sănătate: Legea merge la promulgare. Bolojan promite „ordine, corectitudine și eficiență” în sistem
EXCLUSIV Ministrul Sănătății a rămas MUT după ce Costel Alexe a repus în funcție conducerea spitalului în care au murit 7 copii / Rogobete: Este o inconștiență
13:02
Ministrul Sănătății a rămas MUT după ce Costel Alexe a repus în funcție conducerea spitalului în care au murit 7 copii / Rogobete: Este o inconștiență
ACTUALITATE Rețea internațională de HOȚI de mașini de lux, destructurată de polițiști. Români, moldoveni, ucraineni și ruși dădeau spargeri în Occident
12:52
Rețea internațională de HOȚI de mașini de lux, destructurată de polițiști. Români, moldoveni, ucraineni și ruși dădeau spargeri în Occident
ACTUALITATE Curtea de Apel București consideră că Alina Bica și-a ispășit pedeapsa în Italia. Experții contestă: „Nu a executat nimic”
12:43
Curtea de Apel București consideră că Alina Bica și-a ispășit pedeapsa în Italia. Experții contestă: „Nu a executat nimic”
Mediafax
Metrorex anunță că au apărut infiltrații și în infrastructura subterană în urma ploilor abundente
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Babs, primele declarații după ce Dorian Popa s-a căsătorit în secret cu Andreea! 'Mă simt prost și să
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am panicat pentru o ploicică!”
Mediafax
București și Ilfov sub Cod roșu de ploi: ISU a gestionat 62 de intervenții. Zeci de mașini avariate
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
Vedeta 'furată' de Pro TV de la Antena 1. Cea mai mare TRĂDARE din istoria recentă a televiziunii din România
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
Ministerul Educației, măsură controversată în școli. Ce nu vor mai avea voie profesorii să discute în fața elevilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Gestul interzis care îl poate costa libertatea pe Călin Georgescu. A fost filmat: E un gest camuflat, transgresiv
Evz.ro
Exclusiv. Cum s-a schimbat viața Biancăi după Insula Iubirii. A luat decizii drastice
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Un studiu ar fi descoperit un posibil leac pentru demență
EXTERNE Rusia avansează adânc în teritoriul ucrainean. Ce progrese au înregistrat pe FRONT în 2025
13:15
Rusia avansează adânc în teritoriul ucrainean. Ce progrese au înregistrat pe FRONT în 2025
EXTERNE O centralistă i-a închis telefonul ministrului francez al Apărării: „Este ora 22:00, într-o duminică”
12:40
O centralistă i-a închis telefonul ministrului francez al Apărării: „Este ora 22:00, într-o duminică”
REACȚIE Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!”
12:39
Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!”
ACTUALITATE ARAFAT se ceartă, iar, cu rețele sociale: „Riscurile sunt reale. Nu vă lăsați induși în eroare de postări”
12:26
ARAFAT se ceartă, iar, cu rețele sociale: „Riscurile sunt reale. Nu vă lăsați induși în eroare de postări”
EXTERNE Trump recunoaște: NEGOCIERILE cu Putin sunt mult mai dificile comparativ cu discuțiile de pace purtate pentru Gaza
12:25
Trump recunoaște: NEGOCIERILE cu Putin sunt mult mai dificile comparativ cu discuțiile de pace purtate pentru Gaza