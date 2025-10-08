Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor

O localitate din judeţul Constanţa este momentan izolată din cauza acumulării masive de apă şi a revărsării unui canal colector, a anunțat, miercuri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea. Șase persoane au fost evacuate din localitate, printre care și doi copiii. Autoritățile au intervenit pentru salvarea unei bătrâne din calea viiturii.

O operațiune impresionantă de salvare a avut loc în localitatea Siliștea din județul Constanța, unde echipajele au ajuns pentru evacuarea unei bătrâne de inundațiile care au distrus gospodăriile.

„În urmă cu puțin timp, pompierii constănțeni au intervenit în localitatea Siliștea din județul Constanța, pentru salvarea unei bătrâne aflată în pericol în propria locuință.

Vârstnicii pot fi vulnerabili în fața situațiilor de urgență, iar atenția noastră se îndreaptă, cu prioritate, și către această categorie de persoane.

Prin promptitudine și devotament, salvatorii au reușit să o recupereze în siguranță din locuința amenințată de ape, iar gestul lor este încă o confirmare că protejarea vieții este principala noastră misiune.

Rămânem la datorie, în sprijinul autorităților locale și comunităților afectate de inundații și acționăm integrat, alături de celelalte structuri ale MAI, pentru ca revenirea la starea de normalitate să se realizeze în cele mai bune condiții.

Până la acest moment, din localitatea Siliștea au fost evacuat 6 persoane (4 adulți și 2 copii) care nu prezintă acuze medicale.

Acestea s-au adăpostit la vecini și rude până la remedierea situației”, au transmis autoritățile.

Autoritățile au precizat că, pentru evacuarea apei, acţionează o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de transport victime multiple cu barcă pneumatică, o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o şenilată.

”Din cauza acumulării masive de apă şi urmare a revărsării unui canal colector, localitatea Siliştea este momentan izolată. Traficul pe DJ 224 între localităţile Ţepeş Vodă şi Tortoman este blocat. De asemenea, Drumul Comunal 61, care face legătura între localitatea Seimeni şi localitatea Siliştea este inundat cu apă, astfel că localitatea Siliştea este momentan izolată. Momentan nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale în zona afectată”, au afirmat reprezentanţii ISU Dobrogea.

De asemenea, pe fondul închiderii totale a circulaţiei pe DN2A, între km 142 -164 pentru lucrările efectuate la podul rutier din Crucea şi al acumulărilor de apă pe carosabil au fost stabilite următoarele rute ocolitoare:

1. Ţepeş Vodă (DC63) -Siliştea (DJ224) – Siliştea – Topalu (DJ223) – Tichilesti (DJ223) NEPRACTICABIL urmare a acumulărilor de apă în Ţepeş Vodă şi Tichilesti.

2. Pantelimon (DJ226B) – Runcu (DJ225) – Saraiu (DN22A) – Hârşova PRACTICABIL LIMITAT urmare a acumulărilor de apă din Runcu şi Vulturu. Pe acest traseu echipaje de poliţie rutieră asigură deplasarea organizată în convoi.

Judeţul Constanţa se află sub cod roşu de precipitaţii până miercuri, la ora 15.00

