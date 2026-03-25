Operațiunea „Chefalul”: fuga spectaculoasă care a pus Securitatea din Constanța pe jar

Vara lui 1976 a adus un episod neașteptat în Constanța: patru români au reușit să părăsească țara cu o barcă sub ochii Securității comuniste, profitând de neglijența și verificările superficiale ale ofițerilor. Detaliile acestei evadări au fost publicate recent de CNSAS și citate de Constanța 100%.

Fuga din România: planul improvizat care a funcționat perfect

Pe 23 iulie 1976, patru cetățeni români au reușit să plece spre Turcia cu o barcă cu motor, pornind din Constanța. Operațiunea a fost posibilă grație unei nave de cercetare marine, „Chefalul”, folosită de Institutul de Meteorologie și Hidrologie București.

Unul dintre ei era cercetător la Institutul de Meteorologie și Hidrologie București și se afla îmbarcat pe nava de cercetare «Chefalul», conform documentului CNSAS. Acesta a preluat barca de salvare a navei, a acostat la Mamaia, unde s-au urcat ceilalți trei fugari, aducând cu ei provizii, canistre cu combustibil și haine.

Grănicerii nu au intervenit, acceptând explicația că cei trei erau cercetători care urmau să fie transportați la bord, fără verificarea actelor sau a ordinelor de deplasare.

Informații ignorate și „verificări superficiale”

Documentele CNSAS arată că fuga a declanșat o criză la nivelul conducerii Ministerului de Interne. Existaseră avertizări anterioare că unii dintre cei implicați intenționau să plece ilegal, inclusiv planuri similare pentru 23 august 1975, abandonate din cauza măsurilor sporite de pază.

Cu toate acestea, ofițerii Securității nu au luat măsuri reale, multe dintre semnalări fiind clasate sub motivul „verificărilor superficiale”. Într-un caz, avertizarea a fost tratată ca neverosimilă pe baza concluziei nefondate că persoana vizată „nu ar fi în toate facultățile mintale”.

Anchete și sancțiuni după evadare

După incident, CNSAS notează că au fost aplicate sancțiuni dure:

tragerea la răspundere a ofițerilor vinovați;

sesizarea Procuraturii Militare pentru grănicerii care au permis ieșirea bărcii fără aprobare;

trimiterea în justiție a celor patru fugari;

informarea Ministerului Apărării Naționale despre neregulile din portul Constanța;

verificarea personalului de pe vasele de cercetare marine;

instruirea tuturor cadrelor de securitate, miliție și pașapoarte pentru prevenirea unor cazuri similare.

Sancțiunile au vizat și ofițeri cu funcții înalte, printre care general-maior Gherguț Dumitru, șeful Direcției a IV-a, general-maior Rusu Emanoil, șeful Inspectoratului Municipiului București, și colonelul Burlacu Victor, șeful Inspectoratului Județean Constanța.

