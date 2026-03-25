Călin Georgescu cere naționalizarea resurselor României: „Toate bogățiile țării intră în proprietatea poporului”

Ruxandra Radulescu

Călin Georgescu, fostul candidat la președinția României, a propus la Metropola TV, miercuri seară, ca soluție la criza economică actuală, ca toate resursele țării să intre în proprietatea cetățenilor.

Călin Georgescu consideră că naționalizarea resurselor României ar genera o independență economică și ar duce la ieșirea din criză, întrucât cetățenii ar fi primii beneficiari.

„Independența se obține când toate resursele țării, toate bogățiile, intră în proprietatea românilor și sunt administrate democratic, prin democrație participativă. Nu chemi poporul român o dată la 4 ani să-i dai ceva, ci îl chemi zilnic; el trebuie să participe la binele cetății.

Totul intră în proprietatea poporului român.

Naționalizarea înseamnă să aduci toate resursele țării în proprietatea poporului român, pentru că acesta trebuie să beneficieze de ele. Nu altcineva, nu străinii. În momentul acesta beneficiază străinii”, a precizat Călin Georgescu.

Călin Georgescu: „Criza energetică va mătura Uniunea Europeană”

În cadrul aceluiași interviu, Călin Georgescu a făcut o serie de previziuni sumbre cu privire la soarta Uniunii Europene, în contextul crizei energetice.  Acesta consideră că impactul asupra Uniunii Europene va fi unul dezastruos, întrucât statele membre nu vor fi capabile să gestioneze consecințele acestei situații dificile.

„Criza energetică va mătura Uniunea Europeană. 100%. Va fi foamete de alimente și foamete de energie. Nu mai este capabilă să gestioneze situația. Europa, astăzi, este într-o situație foarte jalnică; este la pământ”, a declarat Călin Georgescu la Metropola TV.

FOTO: Metropola TV

ULTIMA ORĂ Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu soția președintelui polonez, Karol Nawrocki, la Casa Albă
21:45
Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu soția președintelui polonez, Karol Nawrocki, la Casa Albă
FLASH NEWS Călin Georgescu, previziuni sumbre: Criza energetică va mătura Uniunea Europeană. Va fi foamete de alimente și energie
20:29
Călin Georgescu, previziuni sumbre: Criza energetică va mătura Uniunea Europeană. Va fi foamete de alimente și energie
FLASH NEWS Călin Georgescu critică dur bugetul lui Bolojan: ”Când nu ai dat bani la Educație și Sănătate și la restul ai dat instant, nu ai nicio valoare morală”
20:24
Călin Georgescu critică dur bugetul lui Bolojan: ”Când nu ai dat bani la Educație și Sănătate și la restul ai dat instant, nu ai nicio valoare morală”
ULTIMA ORĂ Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska la Casa Albă, în cadrul summitului Melaniei Trump
20:06
Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska la Casa Albă, în cadrul summitului Melaniei Trump
SCANDALOS Fabian Radu (AUR) acuză Muzeul Național de Artă Contemporană de „blasfemie”: O batjocură totală la adresa creștinilor, finanțată din bani publici
19:44
Fabian Radu (AUR) acuză Muzeul Național de Artă Contemporană de „blasfemie”: O batjocură totală la adresa creștinilor, finanțată din bani publici
FLASH NEWS Vicepremierul Oana Gheorghiu s-a întâlnit cu ambasadorul SUA. „Am abordat și subiectul celor 22 de companii de stat aflate în analiză”
18:31
Vicepremierul Oana Gheorghiu s-a întâlnit cu ambasadorul SUA. „Am abordat și subiectul celor 22 de companii de stat aflate în analiză”
Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea situației de criză pe piața carburanților și limitarea adaosurilor a ajuns iar pe agenda CES. Ce este diferit / Adoptarea, amânată pentru joi
Digi24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Cancan.ro
De ce l-a părăsit Codruța pe Sanfira, de fapt. 'Nașa' Teo aruncă BOMBA care schimbă tot ce știam până acum
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
UPDATE. Curtea Supremă de Justiție a suspendat activitatea Comitetului înființat de premierul Ilie Bolojan pentru modificarea legilor Justiției. Care este motivul
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Prezentatoarea de la 'Vobește lumea' a DIVORȚAT după 7 ani de căsnicie. Nimeni nu se aștepta la asta!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Un mesaj uluitor a fost găsit într-o muniție de praștie veche de 2.000 de ani

