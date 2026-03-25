Călin Georgescu, fostul candidat la președinția României, a propus la Metropola TV, miercuri seară, ca soluție la criza economică actuală, ca toate resursele țării să intre în proprietatea cetățenilor.

Călin Georgescu consideră că naționalizarea resurselor României ar genera o independență economică și ar duce la ieșirea din criză, întrucât cetățenii ar fi primii beneficiari.

„Independența se obține când toate resursele țării, toate bogățiile, intră în proprietatea românilor și sunt administrate democratic, prin democrație participativă. Nu chemi poporul român o dată la 4 ani să-i dai ceva, ci îl chemi zilnic; el trebuie să participe la binele cetății.

Totul intră în proprietatea poporului român.

Naționalizarea înseamnă să aduci toate resursele țării în proprietatea poporului român, pentru că acesta trebuie să beneficieze de ele. Nu altcineva, nu străinii. În momentul acesta beneficiază străinii”, a precizat Călin Georgescu.

Călin Georgescu: „Criza energetică va mătura Uniunea Europeană”

În cadrul aceluiași interviu, Călin Georgescu a făcut o serie de previziuni sumbre cu privire la soarta Uniunii Europene, în contextul crizei energetice. Acesta consideră că impactul asupra Uniunii Europene va fi unul dezastruos, întrucât statele membre nu vor fi capabile să gestioneze consecințele acestei situații dificile.

„Criza energetică va mătura Uniunea Europeană. 100%. Va fi foamete de alimente și foamete de energie. Nu mai este capabilă să gestioneze situația. Europa, astăzi, este într-o situație foarte jalnică; este la pământ”, a declarat Călin Georgescu la Metropola TV.

FOTO: Metropola TV