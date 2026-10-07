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Grupul energetic de la Turceni, oprit accidental de 13 ori. Ce se întâmplă la termocentrală

Grupul energetic de la Turceni, oprit accidental de 13 ori. Ce se întâmplă la termocentrală
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Grupul energetic de la Turceni, oprit accidental de 13 ori. Grupul energetic 5 de la Termocentrala Turceni are nevoie de 48 de ore pentru reabilitare și repornire, după avaria de luni dimineață. Cazanul s-a fisurat, fiind urmat de o explozie în interiorul instalației. Ulterior, grupul va intra în reparații programate, care vor dura trei săptămâni, după aprobarea Dispeceratului Energetic Național.

„Echipele de intervenție din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni au intervenit în urma indisponibilizării grupului și preconizează că reparațiile o să fie finalizate în data de 8 octombrie, joi, și în urma condițiilor îndeplinite pentru pornire, sperăm ca grupul să fie pus în paralel pe data de 8 octombrie, mai repede decât se preconiza inițial”, au afirmat reprezentanții CEO.

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Grupul energetic de la Turceni a fost oprit accidental de 13 ori

Directorul Sucursalei Electrocentrale Turceni, Ștefan Leu, spune că grupul 5 avea nevoie de reparații programate, care urmau să dureze trei săptămâni. Avaria a fost provocată de eroziunea pereților cazanului. Presiunea ridicată și circulația cărbunelui au dus la apariția fisurilor și, ulterior, la spargerea cazanului. Nimeni nu a fost rănit.

„Orice grup energetic, indiferent cât de bun sau nou, are nevoie de reparații programate, anuale. Dacă ar exista două grupuri, problema noastră nu ar fi majoră. Grupul 5 trebuia să intre în reparații programate de câteva săptămâni, pe o perioadă este de trei săptămâni. Luni dimineața, din cauza eroziunii, cărbunele erodează peretele cazanului, au apărut fisuri și, în cele din urmă, cazanul s-a fisurat, s-a spart, în timp ce se producea „explozia”.

De fapt este un fenomen evolutiv. În cazan, presiunea de lucru este 180, 190 de bari, cărbunele pe care noi îl injectăm în cazan efectiv spală pereții membrană, de asta apare eroziunea, e un fenomen normal. Nu a fost nimeni rănit, pentru că totul se produce în interior”, a spus Ștefan Leu, directorul SE Turceni.

Reparația cazanului va începe după verificarea țevilor afectate de explozie. Durata depinde de numărul acestora. Directorul SE Turceni spune că problema principală este lipsa altui grup care să producă abur. Repornirea acestuia ar necesita o derogare legală, posibilă doar în cazul unei crize majore.

„În privința reparării se intră cu personalul care delimitează zona, să se vadă dacă acea explozie a mai afectat și alte țevi, iar reparația durează în funcție de câte țevi sunt afectate. Dar nu reparația cazanului este punctul critic, ci faptul că nu mai avem nici un grup care să genereze abur, așa că sunt obligat să aștept răcirea turbinei. Dacă nu se face o derogare de la lege nu se poate obține licență, doar într-o situație de criză majoră instituită se poate, prin lege de urgență, punerea în funcțiune a celuilalt grup”, a spus Ștefan Leu, directorul SE Turceni.

Termocentrala Turceni mai are 530 de angajați, dintre care 100 au fost preluați de la Termocentrala Ișalnița. În depozitele centralei sunt 330.000 de tone de cărbune. Pentru reparații sunt disponibili 120 de angajați, pe diferite specializări, arată Gorjeanul.

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