Opt copii și un adult, migranți egipteni, depistați de jandarmii dâmbovițeni pe Autostrada A1, într-un autocamion

Opt copii și un adult, migranți egipteni, au fost depistați de jandarmii dâmbovițeni pe Autostrada A1, într-un autocamion.

Jandarmii dâmbovițeni, aflați în misiune, au fost sesizați de un șofer staționat într-o benzinărie de pe Autostrada A1 București-Pitești cu privire la faptul că dintr-un autocamion se aud zgomote suspecte.

Jandarmii au intervenit și au solicitat deschiderea semiremorcii ansamblului de autovehicule unde au depistat 9 persoane, care nu cunoșteau limba română.

În urma verificărilor a reieșit faptul că cetățenii, un adult și 8 copii minori, sunt de origine egipteană. Aceștia au relatat că au intrat în țară fără forme legale, iar asupra lor nu au fost găsite documente de identitate sau sume de bani.

În cauză au fost întocmite actele de sesizare pentru trafic de migranți, acestea fiind înaintate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor și aplicarea măsurilor legale.

