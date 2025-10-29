Opt ore se așteaptă pentru a vizita Catedrala Națională. Recomandarea autorităților

Credincoșii care vor să viziteze Catedrala Națională au de așteptat azi chiar și 8 ore. Autoritățile le recomandă vizitatorilor să respecte indicaţiile și regulile organizatorilor.

Potrivit autorităților, în acest moment, rândul format de persoanele care așteaptă să viziteze catedrala se termină în Piața Constituției. Organizatorul și forțele de ordine estimează faptul că timpul de așteptare este între 6 și 8 ore.

În acest context, jandarmii sunt dispuși în toată zona de desfășurare a evenimentului, ca să fluidizeze grupurile de participanți și pentru a oferi îndrumări.

„Pe acestă cale, recomandăm celor prezenți să manifeste răbdare, să adopte un comportament civilizat și să respecte indicaţiile jandarmilor și regulile impuse de organizator”.

