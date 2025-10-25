Înainte de sfințirea picturii, în Catedrala Națională au fost instalate POS-uri pentru cei care vor să doneze bani

În Catedrala Națională, înainte de sfințirea picturii în mozaic, au fost instalate POS-uri pentru cei care vor să doneze bani.

Terminalele de donații, puse la dispoziție prin Banca Comercială Română (BCR), permit contribuții directe, rapide și sigure, atât cu cardul fizic, cât și prin plată contactless, potrivit știripesurse.ro. Totodată, credincioșii pot da numerar la pangar, prin transfer bancar sau utilizând codul QR afișat.

Cei care vor dona pot opta între o sumă personalizată, sau pot bifa sumele preafișate: 5 lei, 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei și 200 lei.

Pictura Catedralei Mântuirii Neamului va fi sfințită

Pictura Catedralei Mânturii Neamului va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2026 de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

La ceremonia religioasă sunt așteptate aproximativ 10.000 de persoane, din care 2.500 de invitați vor fi în interiorul catedralei

Catedrala Mântuirii Neamului a devenit, în ultimii ani, un simbol al identității spirituale românești. Totodată, impunătoarea construcție atrage privirile prin dimensiunile sale monumentale și picturile unicat în lume.

Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare biserică din România și cea mai înaltă și mai mare clădire de biserică ortodoxă ca volum și suprafață din lume. Catedrala se remarcă și prin cel mai mare iconostas din lume.

Construcția monumentului a început în decembrie 2010. 15 ani mai târziu, sunt finalizate lucrările de construcție, vitraliile exterioare și picturile, respectiv mozaicurile interioare, astfel încât în data de 26 octombrie 2025 să aibă loc sfințirea⁠ catedralei, eveniment care va marca și Centenarul Patriarhiei Române. Până în prezent, costurile s-au ridicat la 270 de milioane de euro.

