Prima pagină » Religie » Înainte de sfințirea picturii, în Catedrala Națională au fost instalate POS-uri pentru cei care vor să doneze bani

Înainte de sfințirea picturii, în Catedrala Națională au fost instalate POS-uri pentru cei care vor să doneze bani

Oana Zvobodă
25 oct. 2025, 18:11, Religie
Înainte de sfințirea picturii, în Catedrala Națională au fost instalate POS-uri pentru cei care vor să doneze bani

În Catedrala Națională, înainte de sfințirea picturii în mozaic, au fost instalate POS-uri pentru cei care vor să doneze bani.

Terminalele de donații, puse la dispoziție prin Banca Comercială Română (BCR), permit contribuții directe, rapide și sigure, atât cu cardul fizic, cât și prin plată contactless, potrivit știripesurse.ro. Totodată, credincioșii pot da numerar la pangar, prin transfer bancar sau utilizând codul QR afișat.

Cei care vor dona pot opta între o sumă personalizată, sau pot bifa sumele preafișate: 5 lei, 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei și 200 lei.

Pictura Catedralei Mântuirii Neamului va fi sfințită

Pictura Catedralei Mânturii Neamului va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2026 de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

La ceremonia religioasă sunt așteptate aproximativ 10.000 de persoane, din care 2.500 de invitați vor fi în interiorul catedralei

Catedrala Mântuirii Neamului a devenit, în ultimii ani, un simbol al identității spirituale românești. Totodată, impunătoarea construcție atrage privirile prin dimensiunile sale monumentale și picturile unicat în lume.

Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare biserică din România și cea mai înaltă și mai mare clădire de biserică ortodoxă ca volum și suprafață din lume. Catedrala se remarcă și prin cel mai mare iconostas din lume.

Construcția monumentului a început în decembrie 2010. 15 ani mai târziu, sunt finalizate lucrările de construcție, vitraliile exterioare și picturile, respectiv mozaicurile interioare, astfel încât în data de 26 octombrie 2025 să aibă loc sfințirea⁠ catedralei, eveniment care va marca și Centenarul Patriarhiei Române. Până în prezent, costurile s-au ridicat la 270 de milioane de euro.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

RELIGIE Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Jandarmeria Capitalei a stabilit o serie de REGULI pentru miile de pelerini așteptați la București
07:39
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Jandarmeria Capitalei a stabilit o serie de REGULI pentru miile de pelerini așteptați la București
RELIGIE Cea mai puternică RUGĂCIUNE pentru izbăvirea de boală și alinarea suferinței. Citește-o cu recunoștință față de Dumnezeu timp de 40 de zile
10:29, 24 Oct 2025
Cea mai puternică RUGĂCIUNE pentru izbăvirea de boală și alinarea suferinței. Citește-o cu recunoștință față de Dumnezeu timp de 40 de zile
GALERIE FOTO Ultimele pregătiri pentru sfințirea CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI. Au fost așezate scaunele în interiorul impunătorului edificiu
07:51, 23 Oct 2025
Ultimele pregătiri pentru sfințirea CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI. Au fost așezate scaunele în interiorul impunătorului edificiu
RELIGIE Cine a fost Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, considerat OCROTITORUL Bucureştilor. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește la 27 octombrie
12:49, 20 Oct 2025
Cine a fost Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, considerat OCROTITORUL Bucureştilor. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește la 27 octombrie
RELIGIE Un turist american, despre pelerinajul de Sfânta Parascheva: „Nu există așa ceva în SUA. Pelerini au stat 17 ore și spun că așteptarea a meritat”
21:21, 14 Oct 2025
Un turist american, despre pelerinajul de Sfânta Parascheva: „Nu există așa ceva în SUA. Pelerini au stat 17 ore și spun că așteptarea a meritat”
ACTUALITATE Ultimele pregătiri la Catedrala Mântuirii Neamului. Cum arată picturile înainte de sfințire
18:41, 14 Oct 2025
Ultimele pregătiri la Catedrala Mântuirii Neamului. Cum arată picturile înainte de sfințire
Mediafax
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin, plin de fibre, îl ai deja în frigider
Mediafax
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui Napoleon în 1812
Click
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
Ilinca Vandici l-a 'făcut tată' deja pe noul iubit! Cine este acesta
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Locul unde primeşti 15.000 de euro doar ca să te muţi. Singurele condiţiile pe care trebuie să le îndeplineşti
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Capital.ro
România a pierdut o legendă a teatrului românesc. Marele actor și regizor nu va fi uitat niciodată
Evz.ro
Rețeta de varză murată a la Anna Lesko. Saramura este cheia
A1
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
CE A FĂCUT Igor Cuciuc pentru soția sa e pur și simplu de neuitat: "Nimic nu este mai prețios. Merg pe drumul vieții cu..." Gestul interpretului de muzică populară aduce LACRIMI chiar și celor mai puternici. După tot ce au trăit, artistul face asta public
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Ce ar putea fi un obiect misterios observat recent de Telescopul Webb?
NEWS ALERT Tragedie în Munții Făgăraș. Doi turiști au MURIT după ce au căzut într-o râpă pe Vârful Netedu
18:16
Tragedie în Munții Făgăraș. Doi turiști au MURIT după ce au căzut într-o râpă pe Vârful Netedu
VIDEO Huiduit la tot pasul, Bolojan mărturisește că nu e deranjat de furia oamenilor: „Sunt obișnuit!”
18:00
Huiduit la tot pasul, Bolojan mărturisește că nu e deranjat de furia oamenilor: „Sunt obișnuit!”
EXTERNE O candidată socialistă este pe cale să devină Președintele Irlandei, după multe voturi ANULATE. Contracandidatul ei și-a recunoscut înfrângerea
17:58
O candidată socialistă este pe cale să devină Președintele Irlandei, după multe voturi ANULATE. Contracandidatul ei și-a recunoscut înfrângerea
EDUCAȚIE O farsă bine pusă la punct a speriat profesorii unei școli. Imagini cu maimuțe generate de AI au fost distribuite pe un grup de WhatsApp
17:26
O farsă bine pusă la punct a speriat profesorii unei școli. Imagini cu maimuțe generate de AI au fost distribuite pe un grup de WhatsApp
AFACERI Prețurile de la restaurantul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți
17:24
Prețurile de la restaurantul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți
CONTROVERSĂ MAE reacționează după ce Ucraina vrea să închidă liceele cu predare în limba română: „Nu răspunde principiilor discutate bilateral”
17:17
MAE reacționează după ce Ucraina vrea să închidă liceele cu predare în limba română: „Nu răspunde principiilor discutate bilateral”