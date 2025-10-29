Orașele din România în care NINGE în luna noiembrie, potrivit meteorologilor Accuweather. București nu scapă!

Iarna lui 2025 pare că își va face simțită prezența mai devreme decât ne așteptam anul acesta. Potrivit meteorologilor Accuweather, care au actualizat prognoza, în noiembrie trebuie să ne așteptăm la ninsori la nivelul întregii țări. Nici capitala București nu scapă!

Luna următoare va aduce prima zăpadă zdravănă peste țara noastră, spun meteorologii Accuweather.

Ninge și în București

Prognoza actualizată arată că România va fi acoperită de un val rece ce va aduce precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în aproape toate regiunile țării, inclusiv în zonele de câmpie.

Conform datelor celor de la Accuweather, ultima parte a lunii noiembrie va marca o schimbare semnificativă în regimul termic din România. Astfel, temperaturile vor coborî spre valori apropiate de 0 grade. În acest context, precipitațiile mixte își vor face apariția chiar și în sud, la șes.

Așa cum se vede și în imaginea de mai jos, care prezintă prognoza detaliată pentru București în luna noiembrie, primele semne de iarnă adevărată vor apărea în Capitală în jurul datei de 28. Ziua, mercurul din termometre nu va urca mai sus de 6 grade, iar noapte va indica doar 1 grad Celsius.

După două zile de ploi, meteorologii se așteaptă la primele ninsori în București.

Dar nu doar cel mai mare oraș din țară va avea parte de ninsoare. Prognozele arată că în Transilvania, Moldova, Oltenia și Banat, precipitațiile vor fi preponderent sub formă de lapoviță și ninsoare spre final de noiembrie.

Cantități mai însemnate cantitativ se vor înregistra în special în zonele de munte, unde temperaturile vor coborî frecvent sub 0 grade.

Meteorologii atrag atenția că astfel de episoade neobișnuite apar pe fondul variațiilor climatice accentuate.

Accuweather are o istorie de 62 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Prognoza meteo până pe 17 noiembrie. ANM anunță temperaturi în scădere și ploi abundente

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o lună NOIEMBRIE neobișnuită în România. Cum va fi vremea în București