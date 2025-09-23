Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza și anunță că, începând de joi, 25 septembrie, apar ninsorile în România. Iată care sunt primele orașe în care va ninge chiar de săptămâna aceasta.

Potrivit celei mai recente actualizări meteo publicate de Accuweather, urmează o perioadă cu temperaturi mai scăzute.

În ce orașe va ninge

Toamna își intră în drepturi, după ce primele trei săptămâni din septembrie am avut o vreme plăcută, cu mult Soare și precipitații reduse.

Însă, cât de curând, lucrurile se schimbă, după cum arată datele culese de Accuweather. Iar în unele orașe din țară chiar va începe să ningă, indică prognoza meteo.

Joi și vineri, 26 septembrie, în orașele aflate la mare altitudine vor cădea câțiva fulgi de zăpadă, indică sursa citată.

După cum se poate vedea și din poza de mai jos, inclusiv săptămâna viitoare, pe 30 septembrie, va ninge la Predeal, când pe timpul nopții vor fi 3 grade Celsius, iar ziua, nu mai mult de 9.

Accuweather are o istorie de 62 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

