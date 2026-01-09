Prima pagină » Actualitate » Orașul considerat cel mai sărac din România, care a depășit Cluj, Oradea și București. Acum, e campion absolut la fonduri europene

Care este orașul considerat cel mai sărac din România, care a depășit Cluj, Oradea și București. La ora actuală, orașul acesta e campion absolut la fonduri europene.

Reșița, căci despre el este vorba, trăiește una dintre cele mai spectaculoase transformări urbane din România ultimului deceniu.

Ani la rând, el a fost etichetat drept cel mai sărac municipiu din țară”, dar a ajuns lider national la absorbția de fonduri europene pe cap de locuitor, cu peste 250 de milioane de euro atrași pentru investiții în perioada 2016-2026.

Astfel, primarul Reșiței afirmă fără ocolișuri cifrele oficiale confirmă o realitate greu de imaginat în urmă cu zece ani. Conform statisticilor venite chiar de la București, Reșița ocupă locul întâi în România, ca municipiu reședință de județ, la absorbția fondurilor europene.

Contextul din 2016 era unul dramatic, iar La preluarea primului mandat, Reșița avea un buget de investiții de doar 3 milioane de euro pe an, adică o sumă aproape simbolică pentru nevoile reale ale orașului. El a mai spus că doar fondurile europene absorbite până în 2024, peste 160 de milioane de euro, ar fi însemnat bugetul de investiții al orașului pentru mai bine de 50 de ani, dacă s-ar fi bazat numai pe resurse propria, scrie Ziare.com.

Schimbarea a început cu o reorganizare radicală a administrației locale. Primarul a construit apoi structură capabilă scrie, depună și implementeze proiecte mari, iar Direcția de Proiecte Europene a crescut de la trei la 19 angajați, Direcția de Investiții de la patru la 15 ingineri, în timp ce serviciul de achiziții publice a fost consolidat pentru a putea gestiona licitații complexe.

Pentru perioada următoare, Ioan Popa menționeză nevoia de sânge proaspătîn economie, obiectivul fiind atragerea a încă trei-patru investitori mari, care creeze competiție pe piața muncii și ducă, natural, la creșterea salariilor.

Așa s-a întâmplat la București, la Cluj, la Timișoara. Așa se va întâmpla și la Reșița”, este convins primarul.

