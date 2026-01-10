Foști funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1, din perioada în care Raluca Rogoz era șefă peste achizițiile sectorului, spun despre aceasta că „era foarte arogantă”, asta în condițiile în care nu era pregătită profesional și pica examenele pe domeniul pe care activa. „Își petrecea timpul mai mult în anticamera de la biroul primarului Clotilde Armand”, au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, foști funcționari din Primăria Sectorului 1.

Apar noi detalii despre activitatea Ralucăi Rogoz la Primăria Sectorului 1.

Foști funcționari spun că nu era pregătită din punct de vedere profesional, ba mai mult, avea un aer de superioritate.

„Doamna Rogoz își petrecea timpul mai mult în anticamera de la biroul lui Armand”

„Era foarte arogantă, se simțea superioară, la fel ca cei din anturajul ei, de la USR. Noi nu înțelegeam ce o califică pe funcție, pentru că picase un examen pe domeniul de achiziții. În plus, nu era sociabilă cu colegii”, spune unul dintre foștii funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1, în mandatul 2020 – 2024.

Acesta mai precizează că nu înțelege cum un om care a picat examenul pe domeniul achiziții a fost numit la șefia ANAP.

„Doamna Rogoz își petrecea timpul mai mult în anticamera de la biroul lui Armand, stătea mai mult cu secretarele primăriței, și aștepta ordinele de la edil”, mai spun sursele Gândul.

„Multe contracte pe domeniul achiziții în salubrizare erau blocate de Rogoz”

Recent, surse administrative au precizat pentru Gândul că mai multe contracte pe domeniul achiziții publice la Sectorul 1 ar fi fost cu probleme pe vremea când Rogoz coordona achizițiile în Primăria Sectorului 1.

„Multe contracte pe domeniul achiziții în salubrizare erau blocate de această persoană din neștiință, iar contractele ajungeau la directori care nu aveau treabă cu achizițiile”, mai transmit sursele Gândul.

Pe de altă parte, și foști consilieri în Consiliul Local, din partea USR, spun că sunt surprinși de numirea Ralucăi Rogoz la șefia ANAP.

Raluca Rogoz are rang de secretar de stat

Raluca Rogoz ocupă funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu rang de secretar de stat.

„La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Raluca Rogoz se numește în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice”, se arată în decizia semnată de Ilie Bolojan înainte de Crăciun.

„La data prevăzută la art. 1, dispozițiile art. 2 din Decizia prim-ministrului nr. 516/2025 privind eliberarea doamnei Iuliana Feclistov, la cerere, din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1046 din 12 noiembrie 2025, își încetează aplicabilitatea”, se mai precizează în decizia semnată de premier.

Anterior, Rogoz a ocupat poziția de expert parlament la Senatul României, camera superioară a Parlamentului, în perioada în care în fruntea instituției se afla Anca Dragu, la acel moment parlamentar USR-PLUS. Deși a obținut un procent de numai 10% la alegerile parlamentare din 2024, USR a bifat mai multe ministere importante, printre care Externe, Apărare sau Economie.

