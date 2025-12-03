Care este orașul din Europa care oferă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee dacă faci o faptă bună.

Un oraș european oferă turiștilor mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee în schimbul unor gesturi care sprijină comunitatea locală. Alte destinații ar putea urma același model, notează Daily Mail.

Este vorba de Copenhaga, care a lansat un program prin care vizitatorii pot să primească experiențe culturale gratuite sau reduse dacă adoptă comportamente „conștiente”, ce aduc beneficii orașului. Acest nou sistem, denumit CopenPay, recompensează deci turiștii pentru mici acțiuni pozitive, precum colectarea deșeurilor din canale, alegerea transportului pe bicicletă sau consumul de meniuri pe bază de plante.

Inițiativa aceasta a fost introdusă inițial în 2024 ca proiect pilot. Ea își propune să încurajeze o formă de turism mai responsabilă, în ideea în care numărul vizitatorilor internaționali ar putea ajunge la 1,8 miliarde până în 2030. Astfel, programul încurajează călătorii să interacționeze cu Copenhaga într-un mod mai implicat, nu numai ca simpli consumatori.

De când s-a lansat proiectul, peste 30.000 de vizitatori au utilizat CopenPay. Prin urmare, închirierea de biciclete a crescut cu aproximativ 60%, iar 98% dintre cei care au participat ar recomanda acest program. Dar interesul nu se limitează numai la Danemarca, căci peste 100 de destinații din toată lumea au solicitat informații ca să implementeze un model asemănător, unele fiind deja în faza de planificare.

Ca să își primească recompensele, turiștii trebuie doar să prezinte un bilet de transport public sau o fotografie care să dovedească implicarea lor în activități precum colectarea deșeurilor sau voluntariatul la ferme urbane.

„Am observat cât de mulți vizitatori caută experiențe diferite și mai semnificative”, a spus Søren Tegen Petersen, CEO al Wonderful Copenhagen. „Turiștii nu vor doar să vadă un oraș, ci să facă parte din el. CopenPay le-a oferit această posibilitate.”

Însă modelul danez i-a inspirat deja pe alții. Berlin va lansa la vară propriul program, denumit BerlinPay, construit după exemplul CopenPay.

„Conceptul arată că schimbarea pozitivă funcționează cel mai bine atunci când oamenii o pot experimenta direct,” a afirmat Sabine Wendt, CEO în Berlin. „Lucrăm împreună cu mai mulți parteneri locali pentru a dezvolta o variantă adaptată orașului nostru.”

