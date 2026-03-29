Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.400€ acum, în martie 2026

Publicat recent pe o platformă de specialitate, următorul anunț a reușit să stârnească rumoare printre cei care l-au citit. În martie 2026, un apartament cu 2 camere costă doar 8400 de euro în acest oraș din România.

Mulți au crezut că nu văd bine, prețul fiind unul greu de imaginat pentru piața imobiliară din prezent.

Apartament mic, preț și mai mic

Și, totuși, un apartament cu două camere a fost scos la vânzare pentru doar 8400 de euro, în 2026, în România.

Locuința este situată în Pădurea Neagră, din județul Bihor, o zonă mai puțin dezvoltată din punct de vedere imobiliar. În ultima vreme, însă, a început să stârnească interesul celor aflați în căutarea unor proprietăți extrem de accesibile.

Potrivit anunțului de pe OLX, apartamentul are o suprafață de 34 de metri pătrați și este situat la etajul 3. Locuința este compusă din două camere, baie, bucătărie și hol. Prețul de 8400 de euro înseamnă aproximativ 247 euro/mp. Specialiștii în imobiliare spun că este un preț mult sub media pieței, chiar și pentru orașele mici din România.

Printre altele, proprietarul menționează că apartamentul necesită renovare completă. Acest aspect explică, în mare parte, prețul scăzut – viitorul cumpărător va trebui să investească suplimentar pentru a face casa locuibilă.

Actele sunt la zi, mai arată proprietarul apartamentului, o precizează extrem de importantă, căci poate simplifica procesul de vânzare.

Pădurea Neagră este o localitate mică din Bihor, iar cererea pentru locuințe este limitată. În plus, lipsa oportunităților economice și „exodul” populației către marile orașe a contribuit la scăderea prețurilor pe piața imobiliară. În astfel de zone, aceste oferte nu sunt neobișnuite, dar vin la pachet cu investiții suplimentare.

Chiar și așa, însă, pentru cei caută investiții pe termen lung și/sau locuințe la costuri reduse, astfel de anunțuri pot reprezenta o oportunitate.

