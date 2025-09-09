Orașul românesc în care găsești cele mai scumpe locuințe, acum, în septembrie 2025. Un metru pătrat costă peste 3.000 de euro

Într-un anumit oraș din România regăsim cele mai scumpe locuințe, acum, în luna septembrie 2025. Pentru un singur metru pătrat, un eventual cumpărător ajunge să plătească peste 3.000 de euro. În centrul localității, apartamentele și garsoniere pot fi mai scumpe decât în București.

Vânzarea acestor locuințe ar putea fi, însă, mai dificilă, acum, având în vedere contextul economic actual. Piața imobiliară din România a „bubuit” în ultima perioadă, iar proprietarii scot la vânzare apartamente, garsoniere și vile la prețuri mai greu accesibile pentru buzunare.

Persoanele care doresc să își achiziționeze o proprietate în București, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, Constanța sau chiar Craiova trebuie să plătească sume mai mari. Chiriile costă și ele mai mult, din septembrie 2025. O locuință situată într-o zonă centrală poate avea o chirie de câteva sute de euro.

Cluj-Napoca are cele mai scumpe locuințe din țară

Însă, dacă v-ați întrebat vreodată care este cel mai scump oraș din România, aflați că locul fruntaș este ocupat de Cluj-Napoca. Aici, un singur metru pătrat al unei locuințe situate în centru ajunge să coste 3.214 euro. Altfel, în alte cartiere din Cluj, prețul metrului pătrat este de 2.726 de euro.

Prețurile din Cluj le devansează chiar și pe cele din București. În Capitală, un metru pătrat costă aproape 1.841 de euro, în septembrie 2025. Altfel, printre cele mai ieftine locuințe se află în sectorul 4, acolo unde un metru pătrat costă circa 1.497 de euro. La polul opus se află sectorul 1, acolo unde un metru pătrat costă 2.545 de euro.

De altfel, printre cele mai ieftine locuințe din Iași se regăsesc în cartierul Bucium. Un metru pătrat costă circa 1.345 de euro. În Copou, în schimb, prețul este de 2.305 euro per metrul pătrat, arată BZI.

Alte prețuri de pe piața imobiliară:

Timișoara: 1.597 euro / metrul pătrat;

Constanța: 1.672 euro / metrul pătrat;

Craiova: 1.773 euro / metrul pătrat.

