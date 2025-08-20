Interdicție pentru proprietarii de apartamente! Ce NU au voie să facă fără autorizație de la primărie

Interdicție pentru proprietarii de apartamente! Fără autorizațiile necesare de la primărie, deținătorii apartamentelor nu pot efectua anumite modificări și lucrări. În caz contrar, riscă să fie amendați și să efectueze reparații. În funcție de proiectul de construcție, obținerea documentației corespunzătoare poate dura mai multe zile. De altfel, se aplică taxe specifice, iar pentru a evita posibile conflicte sau neplăceri, este important să te consulți cu specialiștii și să comunici cu vecinii, arată Capital.

Anumite proiecte și lucrări nu pot fi efectuate în propriul apartament, în condițiile în care nu deții autorizațiile necesare de la primărie. Atunci când ai în plan renovarea apartamentului, care poate implica schimbări ale structurii clădirii (de exemplu, mutarea unei uși), este necesar să te adresezi primăriei.

Interdicție pentru proprietarii de apartamente: lucrările pe care nu le poți face fără autorizație

Există o serie de lucrări care nu pot fi efectuate fără aprobare. Printre acestea se numără, de exemplu, mutarea ușii băii sau desființarea unui perete. De altfel, dacă în plan să îți închizi balconul, atunci trebuie să știi că această lucrare va necesita un aviz. În legislație sunt expuse clar situațiile în care nu ți se permite îndeplinirea anumitor lucrări de renovare sau configurație, dacă nu ai documentele legale pentru acestea.

Legea nr. 50/1991 arată că orice modificare a spațiului, a structurii de rezistență sau a instalațiilor comune trebuie autorizată. Printre acestea se numără, de pildă, închiderea balconului, mutarea ușii băii sau demolarea ori contruirea unui perete în apartament.

Astfel de modificări pot fi efectuate cu aviz de la primărie. În acest sens, proprietarul trebuie să solicite certificatul de urbanism de la primărie și, apoi, să depună un dosar pentru autorizația de construcție. Un astfel de aviz se eliberează, în general, în 30 de zile.

Pe de altă parte, există și diverse lucrări din apartament care nu necesită autorizație de la primărie. Este vorba despre „lucrările de întreținere curentă”, care nu afectează instalațiile comune sau structura clădirii.

Cât costă autorizația?

Potrivit sursei citate, taxa pentru autorizație reprezintă 0,5% din valoarea lucrărilor. La un calcul simplu, dacă estimezi că vei fac o renovare de 50.000 de lei, atunci taxa este de 250 de lei. De asemenea, se plătește și taxa către ISC (Inspectoratul de Stat în Construcții), care se situează între 0,1% și 0,5%. Mai pot exista taxe și avize suplimentare.

Este important și proiectul semnat de arhitect și inginerul structurist pentru lucrări. În general, un astfel de proiect poate costa între 4.000 și 8.000 de lei.

Costuri suplimentare pot fi și în cazul ridicării deșeurilor rezultate în urma lucrării. Pentru a ridica molozul, costul mediu se situează la 250 de lei.

Autorul recomandă:

Ce au putut să găsească noii proprietari în casele în care s-au mutat. Lucrurile bizare pe care foștii locatari le-au lăsat în urmă

Evoluția vânzărilor imobiliare în România. Ce urmează după bula generată de majorarea TVA

O femeie și-a aruncat mobilierul în spatele blocului, în secret. Poliția Locală a identificat-o: „În spatele fiecărei canapele se află un nume”

APARTAMENTE vechi, la vremuri noi! Domeniul imobiliar, pe nisipuri mișcătoare. Prima consecință a majorării TVA pentru locuințe

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)