Guvernul Ungariei a decis, în ședința de miercuri, să desemneze mișcarea Antifa drept o organizație teroristă, a anunțat premierul Viktor Orban.

Executivul de la Budapesta va întocmi o listă națională a organizațiilor teroriste și va lua „cele mai stricte măsuri posibile” împotriva acestora, a precizat Orban, subliniind că statul trebuie să garanteze cî „acțiunile și intențiile criminale anunțate nu rămân nepedepsite”.

Decizia vine după ce președintele american Donald Trump a desemnat luni Antifa drept „organizație teroristă internă”, iar ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, a cerut Uniunii Europene să adopte aceeași măsură.

Orban a mai avertizat că viața în Europa „se deteriorează”, agresivitatea fiind alimentată de „schimbările împotriva voinței noastre”, și a afirmat că „în curând doar Europa Centrală, în principal Ungaria, vor fi considerate o insulă a păcii”.

Antifa este o mișcare descentralizată de grupuri și indivizi care se revendică antifasciști. Experții americani în violență politică au avertizat însă că desemnarea sa drept organizație teroristă ridică probleme juridice și riscă să afecteze libertatea de exprimare, în condițiile în care atacurile grupurilor de extremă dreapta au fost identificate ca principala sursă de extremism violent în SUA.

Surse foto: Profimedia

