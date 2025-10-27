După ce primarul Nicușor Dan a tăiat banii pentru Catedrală, președintele recunoaște:„Catedrala Națională va contribui la prestigiul României în lume”

O schimbare majoră de discurs politic a fost marcată luni de președintele României, Nicușor Dan, care în trecut a contestat constant finanțarea Catedralei Naționale și a redus fondurile destinate finalizării ei. Președintele declară acum că acest lăcaș „devine un simbol al renașterii Ortodoxiei românești și al demnității naționale”. Cu ani în urmă, când era primar general, Nicușor Dan spunea că nu va lăsa niciun leu să se scurgă spre „delirul grandoman” numit Catedrala Mântuirii Neamului.

Este pentru prima dată de la preluarea mandatului prezidențial când Nicușor Dan susține public valoarea strategică și simbolică a Catedralei, după ani de opoziție față de finanțarea ei din bani publici.

„De acum înainte, Catedrala Națională va contribui la prestigiul României în lume, reflectând identitatea noastră creștină și adeziunea la valorile care au născut civilizația europeană”, spune Nicușor Dan.

Schimbarea de poziție este surprinzătoare:

„Finalizarea Catedralei Naționale și sfințirea sa reprezintă o încununare a unei idei care a unit generații de români, clerici, oameni de stat sau simpli credincioși, care au dorit ca Ortodoxia românească să aibă un lăcaș reprezentativ, simbol al unității de credință și de neam.”

De la „delir grandoman” la smerenie

Nicuşor Dan, chiar dacă a părăsit USR în 2017, după ce partidul s-a poziționat împotriva referendumului pentru familie inițiat de Liviu Dragnea, a rămas fidel ideii că Bucureștiul nu trebuie să plătească pentru Catedrala Neamului. În 2021, edilul a anunțat cu mândrie că Primăria Capitalei „nu mai dă bani pentru statui, publicitate și Catedrala Mântuirii Neamului”.

Atunci, îi acuza pe predecesorii din administrația Firea că au turnat sume uriașe în „delirul grandoman” al Patriarhiei. Totuși, același Nicușor Dan a participat duminică, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii, la slujba de sfințire a picturii.

În 2022, același primar general al Capitalei a fost prezent și la aniversarea a 15 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel, eveniment despre care presa titra „Culmea tupeului!”.

