🚨 Pace în Ucraina. Întâlnirea dintre SUA și Ucraina este în desfășurare în Miami, Florida

17:44

„Progresul din această săptămână, așa cum am declarat, are ca obiectiv final nu doar încetarea războiului, deși este crucial și fundamental. Vrem să vedem sfârșitul crimelor, al morților și al suferinței și sunt sigur că ucrainenii – știu că își doresc și ei acest lucru. Ei își doresc pace, dar este vorba și despre a asigura încheierea războiul într-un mod care să lase Ucraina suverană și independentă și să permită o prosperitate reală.

Așadar, nu este vorba doar de încetarea războiului; este vorba de încetarea războiului într-un mod care să creeze un mecanism și o cale de urmat care să le permită să fie independenți și suverani, să nu mai experimenteze niciodată războiul și să creeze o prosperitate extraordinară pentru poporul lor – nu doar pentru a reconstrui țara, ci pentru a inaugura o eră de progres economic extraordinar. Această țară – Ucraina are un potențial economic enorm, Ucraina are oportunități enorme pentru o prosperitate reală. Evident, acest lucru nu poate fi realizat în mijlocul unui război ca acesta, dar încetarea războiului singură nu va fi suficientă. Deci nu este vorba doar de acorduri de pace, ci de crearea unei căi de urmat care să lase Ucraina suverană, independentă și prosperă”, a spus Marco Rubio.

„Avem directive și priorități clare: protejarea intereselor Ucrainei, asigurarea unui dialog substanțial și avansarea pe baza progreselor realizate la Geneva. (…) Lucrăm pentru a asigura o pace reală în Ucraina și garanții de securitate de încredere pe termen lung”, a transmis Rustem Umerov pe rețeaua X.