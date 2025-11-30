Prima pagină » Actualitate » Pace în Ucraina. Întâlnirea dintre SUA și Ucraina este în desfășurare în Miami, Florida

🚨 Pace în Ucraina. Întâlnirea dintre SUA și Ucraina este în desfășurare în Miami, Florida

30 nov. 2025, 17:00, Actualitate
Pace în Ucraina. Întâlnirea dintre SUA și Ucraina este în desfășurare în Miami, Florida
Actualizări
18:15

UPDATE: Ministrul de Externe al Turciei: Acordul privind Ucraina ar putea asigura pacea pentru 50-70 de ani

„Acordul privind Ucraina ar putea asigura pacea pentru 50-70 de ani, posibil chiar mai mult”, consideră șeful MAE al Turciei, Hakan Fidan.

El a menționat că Rusia și Ucraina sunt „mai pregătite ca niciodată” să ajungă la un acord de pace.

Ministrul de externe turc, Hakan Fidan. Foto: Hepta/Michael Kappeler/dpa

17:44

UPDATE: Întâlnirea delegațiilor este în desfăsurare

„Progresul din această săptămână, așa cum am declarat, are ca obiectiv final nu doar încetarea războiului, deși este crucial și fundamental. Vrem să vedem sfârșitul crimelor, al morților și al suferinței și sunt sigur că ucrainenii – știu că își doresc și ei acest lucru. Ei își doresc pace, dar este vorba și despre a asigura încheierea războiul într-un mod care să lase Ucraina suverană și independentă și să permită o prosperitate reală.

Așadar, nu este vorba doar de încetarea războiului; este vorba de încetarea războiului într-un mod care să creeze un mecanism și o cale de urmat care să le permită să fie independenți și suverani, să nu mai experimenteze niciodată războiul și să creeze o prosperitate extraordinară pentru poporul lor – nu doar pentru a reconstrui țara, ci pentru a inaugura o eră de progres economic extraordinar. Această țară – Ucraina are un potențial economic enorm, Ucraina are oportunități enorme pentru o prosperitate reală. Evident, acest lucru nu poate fi realizat în mijlocul unui război ca acesta, dar încetarea războiului singură nu va fi suficientă. Deci nu este vorba doar de acorduri de pace, ci de crearea unei căi de urmat care să lase Ucraina suverană, independentă și prosperă”, a spus Marco Rubio.

„Avem directive și priorități clare: protejarea intereselor Ucrainei, asigurarea unui dialog substanțial și avansarea pe baza progreselor realizate la Geneva. (…) Lucrăm pentru a asigura o pace reală în Ucraina și garanții de securitate de încredere pe termen lung”, a transmis Rustem Umerov pe rețeaua X.

17:11

UPDATE: Sosirea delegației ucrainene la negocierile de pace din Miami

KyivPost a publicat o înregistrare video cu sosirea delegației ucrainene pentru negocierile cu Marco Rubio și Steve Witkoff.

16:06

UPDATE. Întâlnirea SUA - Ucraina pe planul de pace a început. Totul are loc în Miami, Florida

În Statele Unite a început deja întâlnirea cu partea americană pe planul de pace privind Ucraina, anunță Rustem Umerov.

Trump vor să închidă astăzi disputele pe 2 puncte ale planului pentru Ucraina, relatează Axios.

Potrivit publicației, astăzi, la întâlnirea cu delegația Ucrainei, reprezentanții lui Trump vor să elimine lacunele privind teritoriul și garanțiile de securitate.

„Ucrainenii știu ce așteptăm de la ei”, a adăugat un oficial înalt al SUA.

De asemenea, se raportează că planul actualizat va fi transmis lui Putin marți.

După ce a anunțat începutul întâlnirii, șeful echipei de negocieri al Ucrainei, Rustem Umerov, a șters postarea.

15:25

UPDATE. Putin se va întâlni cu omul lui Trump înainte de plecarea în India

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se va întâlni cu Witkoff până pe 4-5 decembrie, a anunțat Moscova.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întâlnirea de la Moscova trebuie să aibă loc înainte ca Putin să plece în India.

15:21

UPDATE. NBC News: Militarii ucraineni răspund dur la „planul Trump” — nimeni nu va ceda Donbasul

Militarii ucraineni răspund dur la „planul Trump” — nimeni nu va ceda Donbasul, publică NBC News.

NBC News scrie, citând luptători care acționează pe direcția Donbas: „Chiar dacă va veni un ordin — Forțele Armate ale Ucrainei nu se vor retrage din Donbas. Militarii numesc „planul de pace” propus de Trump o capitulare de facto.

Atmosfera de pe front este clară: nimeni nu intenționează să cedeze Donbasul.

13:09

UPDATE. Președintele Poloniei a anulat întâlnirea cu Orban după vizita acestuia la Putin

Președintele Poloniei a refuzat să se întâlnească cu Viktor Orban după ce acesta a mers la Moscova la Putin. Liderul polonez trebuia să sosească în Ungaria pentru summitul Grupului de la Vișegrad, iar pentru joi era programată o întâlnire personală cu Orban — dar Varșovia și-a revizuit brusc planurile.

Ulterior a fost anunțat oficial: din cauza vizitei lui Orban la Moscova și a contextului său politic, președintele Nawrocki a decis să reducă programul șederii sale în Ungaria.

13:07

UPDATE. SUA pregătesc o presiune dură asupra lui Zelenski

Washington Post scrie că săptămâna viitoare SUA intenționează să pună presiune pe Vladimir Zelenski, cerându-i să încheie un acord pentru soluționarea războiului.

Potrivit publicației, la Washington se dorește accelerarea procesului de negocieri în contextul scandalului de corupție izbucnit în Ucraina, care a intensificat presiunea asupra puterii.

13:01

UPDATE. Ucraina a impus sancțiuni împotriva „Lukoil” și „Rosneft”, - Zelenski

„ Ucraina a sincronizat sancțiunile cu Statele Unite și a impus restricții împotriva „Rosneft”, împotriva întreprinderilor sale, precum și companiilor din grupul „Lukoil”.

Acum sancțiunile împotriva acestor companii afectează semnificativ finanțarea mașinii de război ruse, iar acest lucru trebuie continuat”, a declarat Zelenski.

Potrivit acestuia, Ucraina impune, de asemenea, sancțiuni împotriva ucigașilor ruși care organizează distrugerea sistematică a ucrainenilor cu drone.

Delegația de la Kiev a sosit în SUA ca să stabilească în următoarele zile pașii pentru soluționarea conflictului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram.

Întâlnirea delegațiilor SUA și Ucrainei are loc astăzi, în Florida. 

Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio și trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni cu delegația ucraineană în Florida duminică pentru a discuta planul Washingtonului de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, informează AFP, citând un oficial american.

La întâlnire va fi prezent și ginerele lui Trump, Jared Kushner, care a avut un rol determinant în procesul de pace din Gaza.

Marco Rubio, șeful diplomației americane, a participat la consultări cu partea ucraineană la Geneva în weekendul trecut.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat anterior că delegația ucraineană condusă de Rustem Umerov sosește în SUA pentru a continua discuțiile privind planul de pace.

Pe de altă parte, Kremlinul a admis că Steve Witkoff se va întâlni și el cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova la începutul săptămânii viitoare . Donald Trump a recunoscut că mai multe puncte din planul de pace rămân nerezolvate și provoacă dezacorduri între părți.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Pace în Ucraina. Zelenski anunță că negocierile cu SUA din Florida se îndreaptă spre finalizarea planului de pace

Negocierile de pace din Ucraina au ajuns la faza pe votcă? Băiatul lui Trump lansează „Trumpvodka”

După negocierile de 4 ore cu Putin, Orban s-a dus lângă Kremlin să mănânce. Ce preparate a servit premierul maghiar și la cât a ajuns nota de plată

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Rețetă de brânză de vaci făcută în casă cu lămâie. Truc pentru a obține o textură cremoasă
17:50
Rețetă de brânză de vaci făcută în casă cu lămâie. Truc pentru a obține o textură cremoasă
AUTO Cât timp se ține semnul de începător pe parbriz și pe lunetă, de fapt. Ce amendă riscă cei care nu îl au
16:53
Cât timp se ține semnul de începător pe parbriz și pe lunetă, de fapt. Ce amendă riscă cei care nu îl au
ULTIMA ORĂ 🚨 Apele Române cer declararea stării de urgență în localitățile din Prahova și Dâmbovița care au rămas fără apă potabilă
16:48
🚨 Apele Române cer declararea stării de urgență în localitățile din Prahova și Dâmbovița care au rămas fără apă potabilă
ACTUALITATE Zăpadă bogată la Șureanu. Pârtiile de schi se pregătesc să dea startul sezonului
16:25
Zăpadă bogată la Șureanu. Pârtiile de schi se pregătesc să dea startul sezonului
VIDEO Moment emoționant la 10.000 de metri altitudine, într-un avion Tarom. Imnul României a fost interpretat la vioară de un jandarm
15:48
Moment emoționant la 10.000 de metri altitudine, într-un avion Tarom. Imnul României a fost interpretat la vioară de un jandarm
EXTERNE Țara europeană în care se înregistrează cele mai multe cutremure și care are peste 2.000 de urme de falii seismice active. Ce spun specialiștii
15:31
Țara europeană în care se înregistrează cele mai multe cutremure și care are peste 2.000 de urme de falii seismice active. Ce spun specialiștii
Mediafax
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Drumul regelui, construit în Munții Zarandului. Viața în satele arhaice, unde asfaltul ajunge pentru prima dată
Mediafax
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Cancan.ro
Gabi Tamaș a sărit să-l bată pe Mihai Bendeac! Bodyguarzii au intervenit de urgență, ca să-l scape pe comediant
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Spune-mi dacă mănânci brânză ca să-ți spun dacă vei dezvolta demență
INEDIT „Am mâncat 50 de șoareci și am slăbit 14 kilograme. Au fost destul de gustoși”. Povestea tinerei care a uimit China într-un concurs de supraviețuire de 35 de zile
18:48
„Am mâncat 50 de șoareci și am slăbit 14 kilograme. Au fost destul de gustoși”. Povestea tinerei care a uimit China într-un concurs de supraviețuire de 35 de zile
ECONOMIE Proiect de lege pentru plafonarea automată a prețului la alimente, dacă inflația depășește 5%. Anunțul ministrului Agriculturii
18:31
Proiect de lege pentru plafonarea automată a prețului la alimente, dacă inflația depășește 5%. Anunțul ministrului Agriculturii
PODCAST ALTCEVA Lavinia Betea, despre Zoia Ceaușescu: „N-a avut suficientă putere în ea”
18:00
Lavinia Betea, despre Zoia Ceaușescu: „N-a avut suficientă putere în ea”
CONTROVERSĂ Galeria Rușinii pe site-ul Casei Albe. Trump publică o listă a instituțiilor media pe care le acuză de răspândirea „știrilor false”
17:41
Galeria Rușinii pe site-ul Casei Albe. Trump publică o listă a instituțiilor media pe care le acuză de răspândirea „știrilor false”
TURISM Un tiktoker surprinde pe toată lumea: a arătat o locuință neobișnuită pe Airbnb — un pat în mijlocul deșertului
17:30
Un tiktoker surprinde pe toată lumea: a arătat o locuință neobișnuită pe Airbnb — un pat în mijlocul deșertului
Europa se luptă în secret pentru banii Chinei. Germania, Ungaria, Polonia, Grecia și Țările Nordice, în umbra investițiilor chineze. România este – din nou -„inexistentă”
17:24
Europa se luptă în secret pentru banii Chinei. Germania, Ungaria, Polonia, Grecia și Țările Nordice, în umbra investițiilor chineze. România este – din nou -„inexistentă”

Cele mai noi