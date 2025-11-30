🚨 Pace în Ucraina. Întâlnirea dintre SUA și Ucraina este în desfășurare în Miami, Florida

„Acordul privind Ucraina ar putea asigura pacea pentru 50-70 de ani, posibil chiar mai mult”, consideră șeful MAE al Turciei, Hakan Fidan.
El a menționat că Rusia și Ucraina sunt „mai pregătite ca niciodată” să ajungă la un acord de pace.
„Progresul din această săptămână, așa cum am declarat, are ca obiectiv final nu doar încetarea războiului, deși este crucial și fundamental. Vrem să vedem sfârșitul crimelor, al morților și al suferinței și sunt sigur că ucrainenii – știu că își doresc și ei acest lucru. Ei își doresc pace, dar este vorba și despre a asigura încheierea războiul într-un mod care să lase Ucraina suverană și independentă și să permită o prosperitate reală.
Așadar, nu este vorba doar de încetarea războiului; este vorba de încetarea războiului într-un mod care să creeze un mecanism și o cale de urmat care să le permită să fie independenți și suverani, să nu mai experimenteze niciodată războiul și să creeze o prosperitate extraordinară pentru poporul lor – nu doar pentru a reconstrui țara, ci pentru a inaugura o eră de progres economic extraordinar. Această țară – Ucraina are un potențial economic enorm, Ucraina are oportunități enorme pentru o prosperitate reală. Evident, acest lucru nu poate fi realizat în mijlocul unui război ca acesta, dar încetarea războiului singură nu va fi suficientă. Deci nu este vorba doar de acorduri de pace, ci de crearea unei căi de urmat care să lase Ucraina suverană, independentă și prosperă”, a spus Marco Rubio.
„Avem directive și priorități clare: protejarea intereselor Ucrainei, asigurarea unui dialog substanțial și avansarea pe baza progreselor realizate la Geneva. (…) Lucrăm pentru a asigura o pace reală în Ucraina și garanții de securitate de încredere pe termen lung”, a transmis Rustem Umerov pe rețeaua X.
KyivPost a publicat o înregistrare video cu sosirea delegației ucrainene pentru negocierile cu Marco Rubio și Steve Witkoff.
În Statele Unite a început deja întâlnirea cu partea americană pe planul de pace privind Ucraina, anunță Rustem Umerov.
Trump vor să închidă astăzi disputele pe 2 puncte ale planului pentru Ucraina, relatează Axios.
Potrivit publicației, astăzi, la întâlnirea cu delegația Ucrainei, reprezentanții lui Trump vor să elimine lacunele privind teritoriul și garanțiile de securitate.
„Ucrainenii știu ce așteptăm de la ei”, a adăugat un oficial înalt al SUA.
De asemenea, se raportează că planul actualizat va fi transmis lui Putin marți.
După ce a anunțat începutul întâlnirii, șeful echipei de negocieri al Ucrainei, Rustem Umerov, a șters postarea.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se va întâlni cu Witkoff până pe 4-5 decembrie, a anunțat Moscova.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întâlnirea de la Moscova trebuie să aibă loc înainte ca Putin să plece în India.
Militarii ucraineni răspund dur la „planul Trump” — nimeni nu va ceda Donbasul, publică NBC News.
NBC News scrie, citând luptători care acționează pe direcția Donbas: „Chiar dacă va veni un ordin — Forțele Armate ale Ucrainei nu se vor retrage din Donbas. Militarii numesc „planul de pace” propus de Trump o capitulare de facto.
Atmosfera de pe front este clară: nimeni nu intenționează să cedeze Donbasul.
Președintele Poloniei a refuzat să se întâlnească cu Viktor Orban după ce acesta a mers la Moscova la Putin. Liderul polonez trebuia să sosească în Ungaria pentru summitul Grupului de la Vișegrad, iar pentru joi era programată o întâlnire personală cu Orban — dar Varșovia și-a revizuit brusc planurile.
Ulterior a fost anunțat oficial: din cauza vizitei lui Orban la Moscova și a contextului său politic, președintele Nawrocki a decis să reducă programul șederii sale în Ungaria.
Washington Post scrie că săptămâna viitoare SUA intenționează să pună presiune pe Vladimir Zelenski, cerându-i să încheie un acord pentru soluționarea războiului.
Potrivit publicației, la Washington se dorește accelerarea procesului de negocieri în contextul scandalului de corupție izbucnit în Ucraina, care a intensificat presiunea asupra puterii.
„ Ucraina a sincronizat sancțiunile cu Statele Unite și a impus restricții împotriva „Rosneft”, împotriva întreprinderilor sale, precum și companiilor din grupul „Lukoil”.
Acum sancțiunile împotriva acestor companii afectează semnificativ finanțarea mașinii de război ruse, iar acest lucru trebuie continuat”, a declarat Zelenski.
Potrivit acestuia, Ucraina impune, de asemenea, sancțiuni împotriva ucigașilor ruși care organizează distrugerea sistematică a ucrainenilor cu drone.
Delegația de la Kiev a sosit în SUA ca să stabilească în următoarele zile pașii pentru soluționarea conflictului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram.
Întâlnirea delegațiilor SUA și Ucrainei are loc astăzi, în Florida.
Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio și trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni cu delegația ucraineană în Florida duminică pentru a discuta planul Washingtonului de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, informează AFP, citând un oficial american.
La întâlnire va fi prezent și ginerele lui Trump, Jared Kushner, care a avut un rol determinant în procesul de pace din Gaza.
Marco Rubio, șeful diplomației americane, a participat la consultări cu partea ucraineană la Geneva în weekendul trecut.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat anterior că delegația ucraineană condusă de Rustem Umerov sosește în SUA pentru a continua discuțiile privind planul de pace.
Pe de altă parte, Kremlinul a admis că Steve Witkoff se va întâlni și el cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova la începutul săptămânii viitoare . Donald Trump a recunoscut că mai multe puncte din planul de pace rămân nerezolvate și provoacă dezacorduri între părți.
