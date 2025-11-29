Negocierile de pace din Ucraina au ajuns la faza pe votcă? Băiatul lui Trump lansează „Trumpvodka”

Fiul liderului de la Casa Albă, Eric Trump, a anunțat lansarea propriei mărci de votcă. „Trumpvodka” costă 47 de dolari, de câteva ori mai scumpă decât prețul mediu al votcii în Statele Unite. Donald Trump, care susține că nu consumă alcool, a avut propriul brand de votcă în 2005, produs care nu s-a vândut cum s-a sperat, așa că a fost scos de pe piață în 2011.

Anunțul a fost făcut de fiul liderului de la Casa Albă, Eric Trump, într-un mesaj pe X, unde a menționat că „Votca Trump este disponibilă pentru precomandă”. Băutura poate fi comandată de pe site-ul oficial.

„Suntem încântați să anunțăm că Trumpvodka este disponibilă pentru precomandă! Vizitați http://trumpvodka.com pentru a obține primele sticle! Vom fi acolo!”, a scris el în postare.

Eric Trump a postat și o fotografie cu votca. În imagine se poate vedea o sticlă de 0,75 litri de „T TRUMP VODKA”, cu sloganul „Marele Spirit American”. Alături se află un pahar cu gheață, o felie de lime și un mic steag american.

Aceasta nu este prima încercare a familiei Trump de a intra pe piața votcii cu propriul brand. În 2005, „Trumpovka” a fost vândută în Olanda, apoi în Germania. Tot în 2007, compania Drinks Americas, producătoarea „Trumpovka”, a semnat un contract pentru exportul a 50.000 de lăzi anual în Rusia. Anul acesta, „Trumpovka” și o altă marcă legată de Trump (24K Super Premium Vodka) au fost prezentate la Millionaire Fair, la Moscova.

Trump prezicea atunci că votca sa va depăși vânzările Grey Goose. De asemenea, a promovat cocktailul „Trump & Tonic” (T&T). Cu toate acestea, în SUA producția a fost întreruptă în 2011 din cauza vânzărilor scăzute, care nu au reușit să atingă pragul minim necesar.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump amenință că va anula toate ordinele executive ale lui Biden, semnate cu dispozitivul „autopen”. Ce documente ar fi vizate

Trump recidivează și jignește o altă jurnalistă. De data asta de la CBS: „Ești proastă?” Ce l-a scos din sărite pe președintele american