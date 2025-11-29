După întâlnirea care s-a întins pe cel puțin patru ore cu președintele Vladimir Putin, premierul maghiar Viktor Orban a decis să se răsplătească cu masă bogată. Imadiat ce a ieșit de la Kremlin, s-a oprit la restaurant de vizavi, unde a servit „slănină în coajă de ceapă“, printre alte delicatese.

Angajații localului au povestit că Orban a gustat cu mare plăcere murături, pelmeni (colțunași n.r.), blini (un fel de clătite n.r.) cu caviar roșu, borș și slănină, pe care restaurantul după o rețetă specială, fierbând în prealabil carnea de porc în coajă de ceapă.

Restaurantul nu a fost închis pentru serviciu special, iar oaspeții l-au recunoscut pe Orban și s-au fotografiat cu el cu mare plăcere.

Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán ar fi vizitat restaurantul moscovit Zhivago, datorită faptului că există o cafenea la Budapesta cu același nume, relatează RIA Novosti.

Potrivit agenției, restaurantul Zhivago, deschis în urmă cu peste 15 ani de o familie maghiară cu rădăcini rusești, este decorat în stil retro, cu mobilier vechi, samovar și fețe de masă din dantelă. Meniul său include băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv „cafea în stil Zhivago” cu vodcă și „mic dejun Zhivago” cu caviar.

Cât a costat masa lui Orban de la Moscova

Jurnaliștii au calculat și nota de plată e premierului maghiar Viktor Orbán la restaurantul moscovit Jivago, pe care l-a vizitat.

Potrivit unui corespondent RIA Novosti, Orbán a comandat blini pentru 220 de ruble (2,5 euro n.r.), iar caviarul de păstrăv costă 2.200 de ruble (25 de euro n.r) pentru 50 de grame. Blinii sunt serviți cu pampușka (chifle prăjite), ceapă verde și ou ras – albușul și gălbenușul separat. Caviarul este servit separat într-o farfurie de sticlă în interiorul unui recipient de fier umplut cu gheață.

Meniul lui Orbán includea și pelmeni (colțunași) „siberiene” pentru 720 de ruble (8 euro n.r.), serviți cu smântână. Premierul a mâncat și salo (slănina în coajă de ceapă n.r.). Salo este însoțit de mai multe bucăți de pâine Borodinski prăjită în unt, crenguțe de ceapă Zelenogorsk și muștar. Prețul unui salo este de 690 de ruble (8 euro n.r.).

Întâlnirea lui Putin cu Orbán s-a încheiat vineri seara; discuțiile de la Kremlin au durat aproape patru ore. După discuții, Orbán a vizitat restaurantul care ar fi situat chiar în apropiere de Kremlin.

Anterior, prim-ministrul maghiar a descris întâlnirea sa cu președintele rus din 28 noiembrie de la Kremlin drept un succes. În timpul discuțiilor cu Putin, el a declarat că obiectivul principal al vizitei sale în Rusia a fost de a garanta aprovizionarea cu energie fiabilă și accesibilă pentru țara sa. Potrivit prim-ministrului, vizita sa la Moscova este o continuare logică a recentei sale misiuni diplomatice în Statele Unite, unde a obținut cu succes o derogare de la sancțiunile pentru țară.

