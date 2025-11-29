19:28

SUA manifestă o atitudine constructivă și este foarte posibil ca în următoarele zile să se finalizeze pașii pentru a stabili cum să încheiem războiul cu demnitate, – Zelenski despre dialogul bazat pe punctele din Geneva.

„Delegația ucraineană are directivele necesare și aștept de la băieți să lucreze conform priorităților clare ale Ucrainei”.

Zelenski a mai anunțat că se va întâlni luni cu Emmanuel Macron la Paris: „vom discuta condițiile unui pace justă și durabilă” după negocierile de la Geneva.