Prima pagină » Actualitate » Pace în Ucraina. Zelenski anunță că negocierile cu SUA, din Florida, se îndreaptă, spre finalizarea planului de pace

🚨 Pace în Ucraina. Zelenski anunță că negocierile cu SUA, din Florida, se îndreaptă, spre finalizarea planului de pace

29 nov. 2025, 17:00, Actualitate
Pace în Ucraina. Zelenski anunță că negocierile cu SUA, din Florida, se îndreaptă, spre finalizarea planului de pace
Actualizări
19:28

UPDATE. Zelenski anunță că negocierile cu SUA se îndreaptă spre finalizarea planului de pace pe Ucraina. Luni, președintele Ucrainei se întâlnește cu Macron la Paris

SUA manifestă o atitudine constructivă și este foarte posibil ca în următoarele zile să se finalizeze pașii pentru a stabili cum să încheiem războiul cu demnitate, – Zelenski despre dialogul bazat pe punctele din Geneva.

„Delegația ucraineană are directivele necesare și aștept de la băieți să lucreze conform priorităților clare ale Ucrainei”.

Zelenski a mai anunțat că se va întâlni luni cu Emmanuel Macron la Paris:  „vom discuta condițiile unui pace justă și durabilă” după negocierile de la Geneva.

17:54

UPDATE. Iermak spune că nu îi poartă pică lui Zelenski pentru demiterea sa

„Mi-a fost prieten chiar și înainte de această funcție și îl voi păstra în amintire și după”, a spus Iermak  într-un interviu acordat Financial Times.

În același timp, el a vorbit despre rezultatele negocierilor privind planul de pace al lui Donald Trump, la care a participat. „Delegația pe care am condus-o la Geneva, împreună cu partenerii noștri americani, s-a asigurat că documentul de 28 de puncte nu mai există”, a declarat el, sugerând că planul de pace a fost redus la 19 puncte, care erau mai acceptabile pentru Kiev.

„Au rămas câteva puncte dificile asupra cărora trebuie să se ajungă la un acord și cred că acest lucru este posibil”, a adăugat el. „În orice caz, președintele, în ciuda presiunilor, nu va semna și nu va aproba nimic care contravine intereselor Ucrainei.”

Foto: Hepta/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire

17:41

UPDATE: WSJ: „Make Money, not War”. Witkoff a propus Ucrainei să renunțe la ideea de a primi rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune și, în schimb, să urmărească o scutire de taxe vamale pe o perioadă de zece ani

Argumentul trimisului special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, pentru această negociere ar fi fost următorul: „ce bine poate să facă într-o țară o mână de rachete?”. Dezvăluirea aparține The Wall Street Journal.

Potrivit acestuia, o perioadă lungă fără taxe vamale ar putea face bine economiei Ucrainei pe termen mai lung decât o singură tranșă de arme.

După cum scrie publicația, Witkoff a purtat negocieri aproape un an cu Dmitriev fără controlul unor părți ale agențiilor americane.

Timp de nouă luni au discutat cele mai sensibile subiecte, iar oficialii care ar trebui să supravegheze astfel de contacte uneori aflau despre ele de la britanici. Acest lucru se referea în special la departamentul Trezoreriei responsabile de sancțiuni.

16:04

UPDATE. WSJ: Discuțiile dintre Dmitriev și Witkoff au fost ținute secrete față de oficialii americani

Oficialii americani nu au fost întotdeauna la curent cu detaliile discuțiilor dintre trimisul prezidențial special al SUA, Steve Witkoff, și Kirill Dmitriev, șeful Fondului rus de investiții directe, a relatat The Wall Street Journal, citând surse.

Potrivit surselor WSJ, negocierile dintre Kirill Dmitriev și Steve Witkoff au durat nouă luni. Oficialii din cadrul biroului de aplicare a sancțiunilor din cadrul Trezoreriei SUA au aflat frecvent detalii despre aceste întâlniri de la omologii lor britanici.

Înaintea summitului Rusia-SUA din august , care va avea loc în Alaska, Kirill Dmitriev și Steve Witkoff au discutat despre un posibil schimb de prizonieri, au declarat surse pentru Wall Street Journal.

Potrivit acestora, CIA și Departamentul de Stat al SUA nu au fost pe deplin informate cu privire la negocierile privind schimbul.

La câteva zile după summitul de la Anchorage, Centrul de Informații și Situație al UE (EISC) a înmânat un raport mai multor înalți oficiali europeni din domeniul securității naționale. Potrivit ziarului, conținutul documentului i-a „șocat” pe oficialii europeni, deoarece detalia planurile comerciale și economice pe care SUA le urmăreau împreună cu Rusia. Acestea includeau extracția de metale rare din pământurile arctice, relatează WSJ.

Pe 26 noiembrie, Bloomberg a publicat două transcrieri ale unor conversații telefonice între oficiali ruși și americani. Potrivit agenției, una era o înregistrare a unei conversații între Steve Witkoff și consilierul prezidențial rus, Yuri Ushakov, iar cealaltă era o înregistrare a unei conversații între Kirill Dmitriev și dl Ushakov.

Dmitrev a spus că este puțin probabil ca scurgerea de informații să fi provenit de la părțile implicate în conversație și a calificat transcrierea conversației cu Yuri Ushakov un fals.

15:39

UPDATE: Zelenski a ordonat să pregătească un nou plan de apărare a Ucrainei

„Este timpul să schimbăm documentele de bază privind apărarea Ucrainei, în special planul de apărare al țării noastre.

Evoluția acțiunilor militare a demonstrat ce trebuie să devină priorități actualizate”, a spus președintele Zelenski după întâlnirea cu Denis Șmigal.

13:10

UPDATE. Zelenski: Delegația Ucrainei este în drum spre SUA

Secretarul CNSU al Ucrainei și șeful delegației ucrainene Umerov sunt deja în drum spre SUA împreună cu echipa. Sarcina este să pregătească rapid și consistent pașii pentru încheierea războiului, anunță Zelenski.

12:48

UPDATE. Zelenski a semnat decretul: Umerov va conduce negocierile pe pacea din Ucraina

Zelenski a aprobat componența delegației care va participa la negocierile cu SUA. Decretul menționează că șeful delegației a fost numit secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov.

Umerov și Budanov fac parte din delegația Ucrainei din negocierile de pace

DECRETUL PREȘEDINTELOR UCRAINEI NR. 869/2025

Întrebări adresate delegației ucrainene pentru participarea la procesul de negocieri cu Statele Unite ale Americii și alți parteneri internaționali ai Ucrainei, precum și cu reprezentanții Federației Ruse, privind realizarea unei păci juste și durabile

1. A modifica parțial articolul 1 din Decretul Președintelui Ucrainei din 22 noiembrie 2025 nr. 854/2025 „Privind Delegația Ucrainei pentru participarea la procesul de negociere cu Statele Unite ale Americii și alți parteneri internaționali ai Ucrainei, precum și cu reprezentanții Federației Ruse pentru realizarea unei păci juste și durabile” pentru a aproba noua componență a delegației Ucrainei pentru participarea la procesul de negociere cu Statele Unite ale Americii și alți parteneri internaționali ai Ucrainei, precum și cu reprezentanții Federației Ruse pentru realizarea unei păci juste și durabile:

UMIEROV Rustem Enverovych – Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Șeful Delegației

BEVZ Oleksandr Oleksandrovych – Consilier al Cabinetului Președintelui Ucrainei, Biroul Președintelui Ucrainei

BUDANOV Kyrylo Oleksiyovych – Șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina

Andriy Viktorovych GNATOV – Șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei

IVAȘCENKO Oleg Ivanovici – Șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei

Serhiy Olehovych KYSLYTSYA – Prim-viceministru al Afacerilor Externe al Ucrainei

OSTRYANSKYY Yevheniy Viktorovych – Prim-adjunct secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei

POKLAD Oleksandr Valentynovych – șef adjunct al Serviciului de securitate al Ucrainei

SKIBITSKY Vadym Vasyliovych – Șef adjunct al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina.

2. Prezentul decret intră în vigoare la data publicării sale.

Președintele Ucrainei V. ZELENSKI

28 noiembrie 2025

12:25

UPDATE. Viktor Orban: Ucraina ar trebui să fie un "stat tampon" între NATO și Rusia

Ucraina trebuie să fie un „stat tampon” după încheierea conflictului, a declarat Orban într-un interviu pentru ziarul Welt am Sonntag.

Potrivit opiniei sale, NATO și Rusia trebuie să convină asupra limitării forțelor ucrainene care să poată acționa într-o zonă tampon. De asemenea, „este necesar să se ofere garanții că niciuna dintre părți nu va supune acest stat tampon autorității sale”.

12:17

UPDATE. Viktor Orban după plecarea de la Kremlin: "Timpul în conflictul ucrainean este de partea Rusiei"

Timpul în conflictul ucrainean este de partea Rusiei, a declarat Orban într-un interviu pentru ziarul Welt am Sonntag:

„Este timpul să renunțăm la iluzii și să privim adevărul în față. Realitatea care ne trezește este expusă în planul american de pace în 28 de puncte”.

12:12

UPDATE. Americanii nu l-au suportat pe Andriy Yermak pentru că nu știa engleză

SUA i-au recomandat lui Zelenski să-l demită pe Andriy Yermak după întâlnirea de la Casa Albă, care s-a încheiat în februarie anul acesta cu o ceartă cu Trump.

Potrivit The Telegraph, americanii erau iritați de mai multe lucruri, inclusiv de cunoștințele slabe de engleză ale lui Andriy Yermak.

Financial Times a raportat că tocmai el a insistat pentru întâlnirea cu Trump, iar tactica și propunerile sale de dialog au înrăutățit situația, ducând conversația la un conflict.

O sursă a Telegraph spune că Andriy Yermak a devenit „iritant pentru ambele partide”: atât democrații, cât și republicanii s-au săturat de stilul său aspru și didactic.

Potrivit ziarului, la demisia sa au contribuit și unii aliați europeni ai Ucrainei.

08:54

UPDATE. După ce a fost demis în urma perchezițiilor anticorupție, Andriy Yermak, mâna dreaptă a lui Zelenski, vrea să plece pe front

Andriy Yermak, după demisie, a declarat, pentru americani, că dorește să meargă pe front.

„Voi merge pe front și sunt pregătit pentru orice represalii”, a declarat el într-o poziție pentru New York Post.

Andriy Yermak a explicat că nu vrea să-i „creeze probleme lui Zelenski”, motiv pentru care a luat această decizie. Nu a precizat când și cum intenționează să ajungă în linia întâi, notează ziarul.

08:47

UPDATE. Europa nu este admisă la multe aspecte ale negocierilor privind planul de pace al SUA

Europa nu este acceptată la mai multe aspecte ale negocierilor care țin de planul de pace al SUA, relatează Bloomberg.

Se menționează că Europa este implicată „doar în format de negocieri bilaterale”. Nu se poate însă fără participarea sa, de exemplu, la discuțiile privind garanțiile de securitate pe care trebuie să le acorde Ucrainei împreună cu SUA, menționează publicația.

O delegație ucraineană urmează să ajungă în SUA pentru discuții suplimentare privind un plan de pace promovat de președintele Donald Trump, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg.

Grupul — care îi include pe Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, și pe prim-viceministrul de Externe, Sergiy Kyslytsya — urmează să se întâlnească în Florida cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru a discuta despre planuri sensibile, a declarat persoana respectivă, care a cerut să nu fie identificată.

Witkoff urmează să conducă o delegație americană pentru discuții în Rusia săptămâna viitoare.

O convorbire telefonică de luna trecută între Witkoff și un oficial de rang înalt de la Kremlin a dezvăluit cum trimisul lui Trump a sugerat ca aceștia să colaboreze la un plan pentru Ucraina, potrivit unei înregistrări verificate de Bloomberg.

Săptămâna trecută, SUA au emis un ultimatum către Kiev, astfel încât acesta să accepte până la Ziua Recunoștinței termenii unui acord care părea să favorizeze Rusia. Documentul a fost simplificat prin compartimentarea celor mai spinoase probleme în urma unei avalanșe de activități diplomatice la Geneva și sub presiunea aliaților europeni ai Kievului.

Națiunile europene au fost excluse din detaliile multor aspecte ale discuțiilor și sunt implicate doar în discuțiile bilaterale unde contribuția lor este absolut necesară în această etapă, cum ar fi definirea garanțiilor de securitate cu SUA.

Deși Washingtonul a lăudat progresele înregistrate în discuțiile cu Ucraina, negocierile se confruntă în continuare cu aceleași obstacole ca și în rundele anterioare: ceea ce satisface Ucraina este probabil un factor decisiv pentru Rusia și invers.

Președintele rus Vladimir Putin a reiterat joi cererea sa ca armata ucraineană să se retragă din zonele din regiunea Donețk pe care Moscova nu a reușit să le cucerească prin forță, o idee pe care Kievul a respins-o în repetate rânduri.

Călătoria delegației ucrainene are loc într-un moment delicat, când președintele Volodimir Zelenski se confruntă cu presiuni interne crescânde din cauza unui scandal de corupție. Andriy Yermak, cel mai apropiat aliat și consilier principal al său, care a condus negocierile de pace, a fost forțat să-și prezinte demisia vineri.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Republica Moldova și-a închis spațiul aerian în nord. 2 drone ruse au încălcat suveranitatea țării

Explozii masive în Marea Neagră, la bordul petrolierelor rusești Kairos și Virat. Petrolierele ar fi fost lovite de aeronave ucrainene

Demisie la Kiev. Șeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, și-a dat demisia

Întâlnirea dintre Viktor Orban și Vladimir Putin s-a încheiat după aproape 4 ore. Pe agendă s-au aflat petrolul, gazele și pacea din Ucraina

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Prețuri scandaloase la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, deschis sâmbătă. Kilogramul de pastramă – 220 de lei
20:21
Prețuri scandaloase la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, deschis sâmbătă. Kilogramul de pastramă – 220 de lei
VIDEO AUR vrea ANULAREA legii care interzice fermele de șinșile și nurci. Anul trecut, România a oprit exploatarea acestor animale pentru blană
19:55
AUR vrea ANULAREA legii care interzice fermele de șinșile și nurci. Anul trecut, România a oprit exploatarea acestor animale pentru blană
SĂRBĂTORI România poartă haine de sărbătoare. Luminițele s-au aprins și în București, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun
18:48
România poartă haine de sărbătoare. Luminițele s-au aprins și în București, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun
ACTUALITATE La Rânca e iarnă în toată regula. Între Novaci și stațiunea montană se acționează cu utilaje de deszăpezire
17:11
La Rânca e iarnă în toată regula. Între Novaci și stațiunea montană se acționează cu utilaje de deszăpezire
AUTO Ai o mașină mai veche de 15 ani? Ce trebuie să știi și ce a transmis RAR
17:11
Ai o mașină mai veche de 15 ani? Ce trebuie să știi și ce a transmis RAR
Mediafax
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
Digi24
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele întunecate” care îl pescuiesc
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Adevarul
Cum a ajuns un fost colaborator al forțelor americane din Afganistan să împuște soldați americani. Suspectul, înrolat în „unitățile zero” ale CIA
Mediafax
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de Sf. ANDREI
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
O idee periculoasă, „războiul preventiv”
EXTERNE Rusia trimite pe front soldați „de unică folosință”: fără căști și fără protecție elementară. Mulți mor înainte să ajungă în tranșee
20:25
Rusia trimite pe front soldați „de unică folosință”: fără căști și fără protecție elementară. Mulți mor înainte să ajungă în tranșee
VIDEO În Opoziție, Moșteanu & USR înfierau „impostura academică” și cereau „curățenie morală” în Guvern. Gândul scoate din arhivă un moment „de colecție” cu proaspăt demisul Moșteanu
20:19
În Opoziție, Moșteanu & USR înfierau „impostura academică” și cereau „curățenie morală” în Guvern. Gândul scoate din arhivă un moment „de colecție” cu proaspăt demisul Moșteanu
În timp ce în Bulgaria crește numărul milionarilor cu economii la bancă, în România tendința este negativă. Peste 500.000 de români și-au lichidat conturile de economii anul acesta
18:51
În timp ce în Bulgaria crește numărul milionarilor cu economii la bancă, în România tendința este negativă. Peste 500.000 de români și-au lichidat conturile de economii anul acesta
DESTINAȚII Emiratele Arabe Unite rup „lanțurile” credinței: trec pe jocurile de noroc. Ridică un proiect gigant de 5,1 miliarde de dolari
18:09
Emiratele Arabe Unite rup „lanțurile” credinței: trec pe jocurile de noroc. Ridică un proiect gigant de 5,1 miliarde de dolari
PORTRET „Ce nu te distruge, te face mai puternic”. Cine este omul care l-a slăbit pe neînfricatul Erdoğan?
17:06
„Ce nu te distruge, te face mai puternic”. Cine este omul care l-a slăbit pe neînfricatul Erdoğan?
SPORT Decizia NEAȘTEPTATĂ a lui Marius Șumudică legată de Rapid. „Nu pot să fiu chiar cârpă”
17:00
Decizia NEAȘTEPTATĂ a lui Marius Șumudică legată de Rapid. „Nu pot să fiu chiar cârpă”

Cele mai noi