Donald Trump nu renunță la visul păcii din Ucraina și la stingerea unui război care durează de mai bine de trei ani, de când Rusia a invadat Ucraina. Marco Rubio, secretar de stat în administrația Trump Donald, a precizat că este posibil ca președintele american să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare. Rubio recunoaște că Donald Trump speră în continuare să negocieze un acord de pace cu implicarea preşedintelui rus Vladimir Putin.

Reamintim că Donald Trump a avut „mai multe convorbiri telefonice cu Putin, mai multe întâlniri cu Zelenski şi probabil încă una săptămâna viitoare la New York”, unde se desfăşoară Adunarea Generală a ONU, a declarat Marco Rubio jurnaliştilor din Israel, potrivit AFP, citat de News.ro.

„ Pre şedintele va continua să încerce. Dac ă pacea este posibilă, el vrea să o realizeze”

Acum o lună, Trump l-a primit pe Putin în Alaska – prima vizită a liderului rus într-o ţară occidentală de când a ordonat invadarea Ucrainei în 2022 – iar câteva zile mai târziu s-a întâlnit cu Zelenski şi cu liderii europeni la Casa Albă.

„La un moment dat, preşedintele ar putea ajunge la concluzia că nu este posibil. Încă nu a ajuns acolo, dar ar putea ajunge la acest punct”, a adăugat Rubio.

Rubio a spus că Trump este singurul care poate discuta atât cu Putin, cât şi cu Zelenski şi liderii europeni.

„Dacă s-ar retrage cumva din această situaţie sau ar sancţiona Rusia şi ar spune «Am terminat», atunci nu ar mai rămâne nimeni în lume care să poată media încheierea războiului”, a spus Rubio.

Donald Trump, promisiune la începutul mandatului privind războiul din Ucraina

Nu mai este un secret pentru nimeni că Donald Trump a preluat funcţia, promiţând că va pune capăt războiului într-o singură zi. În plus, actualul președinte al SUA a dat vina pe predecesorul său Joe Biden pentru invazia Rusiei şi a criticat miliardele de dolari acordate Ucrainei de Statele Unite.

La o întâlnire din 28 februarie la Casa Albă, care a uimit aliaţii SUA, Trump şi vicepreşedintele JD Vance l-au mustrat public pe Zelenski, acuzându-l de nerecunoştinţă, şi apoi au întrerupt temporar sprijinul militar şi de informaţii acordat Ucrainei de către SUA.

De atunci, Zelenski s-a întâlnit de două ori cu Trump şi, de fiecare dată, s-a străduit să-l laude pe preşedintele SUA şi să-şi exprime aprecierea pentru sprijinul american.

Sursă foto PROFIMEDIA

