15 sept. 2025, 18:41, Actualitate
România este din nou scena unor episoade de teatru absurd. Un pacient a încetat din viață la Spitalul Județean Reșița după ce a căzut pe treptele unor scări din incinta imobilului.

Poliţiştii au deschis o anchetă după ce au fost sesizaţi că un bărbat de 66 de ani a murit în incinta Spitalului Judeţean Reşiţa. Bărbatul ar fi căzut, după ce o treaptă a unităţii medicale s-a rupt sub greutatea acestuia. În urma căderii, din nefericire pacientul a încetat din viață.

Pacient mort la Reșița. Treptele s-au prăbușit sub greutatea pacientului

”Astăzi, 15.09.2025, poliţiştii de la Poliţia Municipiului Reşiţa au fost sesizaţi de reprezentanţii Spitalului Judeţean despre faptul că un bărbat de 66 de ani a decedat în această dimineaţă la unitatea medicală. Cadavrul bărbatului a fost depus la Serviciul de Medicină Legală, urmând a fi efectuată necropsia, în urma căreia se va stabili cauza decesului”, a transmis IPJ Caraş-Severin.

Dezvăluiri despre cazul infirmierului de la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu care a violat patru paciente

În acest caz poliţiştii au deschis un dosar penal, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor şi împrejurărilor care au condus la decesul bărbatului.

Potrivit presei locale, pacientul ar fi căzut pe scările unităţii medicale după ce o treaptă s-a rupt sub greutatea sa. În urma căderii, bărbatul a decedat.

Fiica victimei acuză medicii

Fiica bărbatului care a murit în spitalul din Reșița a anunțat că va da în judecată unitatea medicală. Informațiile inițiale, contestate de conducerea Spitalului Județean de Urgență din localitate, arată că pacientul de 66 de ani s-a dezechilibrat și s-a lovit cu fața de beton, după ce s-ar fi rupt o treaptă.

„Tatăl meu s-a internat de vineri în spital, pentru prostată, dar a fost trimis acasă, că sâmbătă nu era doctorii în spital. Și azi dimineață trebuia să revină. Și el, urcând scările, cică s-ar fi rupt o treaptă și ar fi căzut”, a declarat fiica acestui bărbat la Antena 3.

Fiica victimei mai susține că nu a primit niciun anunț din partea spitalului în legătură cu decesul tatălui său.

„Ar fi intrat în comă și de acolo nu știu ce s-ar fi întâmplat. O să dau în judecată spitalul, pentru că nu mi se pare normal ca o persoană internată în spital să moara chiar în spital”, a adăugat ea pentru sursa citată.

