România este din nou scena unor episoade de teatru absurd. Un pacient a încetat din viață la Spitalul Județean Reșița după ce a căzut pe treptele unor scări din incinta imobilului.

Poliţiştii au deschis o anchetă după ce au fost sesizaţi că un bărbat de 66 de ani a murit în incinta Spitalului Judeţean Reşiţa. Bărbatul ar fi căzut, după ce o treaptă a unităţii medicale s-a rupt sub greutatea acestuia. În urma căderii, din nefericire pacientul a încetat din viață.

Pacient mort la Reșița. Treptele s-au prăbușit sub greutatea pacientului

”Astăzi, 15.09.2025, poliţiştii de la Poliţia Municipiului Reşiţa au fost sesizaţi de reprezentanţii Spitalului Judeţean despre faptul că un bărbat de 66 de ani a decedat în această dimineaţă la unitatea medicală. Cadavrul bărbatului a fost depus la Serviciul de Medicină Legală, urmând a fi efectuată necropsia, în urma căreia se va stabili cauza decesului”, a transmis IPJ Caraş-Severin.

În acest caz poliţiştii au deschis un dosar penal, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor şi împrejurărilor care au condus la decesul bărbatului.

Potrivit presei locale, pacientul ar fi căzut pe scările unităţii medicale după ce o treaptă s-a rupt sub greutatea sa. În urma căderii, bărbatul a decedat.

Fiica victimei acuză medicii

Fiica bărbatului care a murit în spitalul din Reșița a anunțat că va da în judecată unitatea medicală. Informațiile inițiale, contestate de conducerea Spitalului Județean de Urgență din localitate, arată că pacientul de 66 de ani s-a dezechilibrat și s-a lovit cu fața de beton, după ce s-ar fi rupt o treaptă.

„Tatăl meu s-a internat de vineri în spital, pentru prostată, dar a fost trimis acasă, că sâmbătă nu era doctorii în spital. Și azi dimineață trebuia să revină. Și el, urcând scările, cică s-ar fi rupt o treaptă și ar fi căzut”, a declarat fiica acestui bărbat la Antena 3.

Fiica victimei mai susține că nu a primit niciun anunț din partea spitalului în legătură cu decesul tatălui său.

„Ar fi intrat în comă și de acolo nu știu ce s-ar fi întâmplat. O să dau în judecată spitalul, pentru că nu mi se pare normal ca o persoană internată în spital să moara chiar în spital”, a adăugat ea pentru sursa citată.

