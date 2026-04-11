Pană de curent programată în București și Ilfov. Cine rămâne fără energie electrică și pentru cât timp

Se oprește alimentarea cu energie în mai multe zone din Capitală și din județul Ilfov, între 13 și 19 aprilie. Măsura face parte dintr-un plan de reparații și modernizare a rețelei pentru a preveni avariile pe termen lung.

Sectoarele din București afectate de lucrări

Locuitorii din sectoarele 1 și 6 trebuie să se pregătească pentru întreruperi joi, 16 aprilie. În centrul orașului, pe străzile Tache Ionescu și Mendeleev, curentul se oprește între orele 9 și 17. În aceeași zi și în același interval orar, echipele intervin în Sectorul 6 pe strada Valea Cascadelor și pe străzile vecine, precum Oboga sau Vulpeni.

Marți, 14.04.2026, vor avea loc întreruperi în Ciorogârla, pe DJ602, nr. 64A, cu lucrări care vizează și străzile Adunați, Zoe Samurcași, A.I. Cuza și străzile adiacente, între orele 09:00 – 17:00.

Miercuri, 15.04.2026, sunt programate întreruperi în Corbeanca, pe străzile Spicului, Sportului, Molidului, Astrelor, Aleea Veronica și pe străzile adiacente, în intervalul 09:00 – 17:00. Tot miercuri vor fi afectate și mai multe zone din Snagov, respectiv străzile Snagov, Gladiolelor, Mesteacănului, Alunului, Stejarului, Bradului, Gorunului, Castanilor, Pinului, Salciei și străzile adiacente, în același interval orar.

Joi, 16.04.2026, întreruperile continuă în Ghermănești, unde sunt vizați agenți economici precum APA ȘI CANAL, pe strada Oituz, în intervalul 09:00 – 17:00. În aceeași zi, în Ciofliceni, vor fi afectate străzile Alexandru Ioan Cuza, Bogdan Vodă, șoseaua Ciofliceni, Avram Iancu, Șerban Cantacuzino, Ioan Vodă, Dimitrie Cantemir, Voievod Glad și zonele adiacente, între orele 09:00 – 17:00. Întreruperile sunt programate și în Găneasa, pe străzile Pescariei, Rezervorului și Prelungirea Kontzebue, în intervalul 10:00 – 16:00.

Vineri, 17.04.2026, sunt vizate zone din Tâncăbești, unde vor fi afectați agenți economici precum IDEAL RESIDENCE TÂNCĂBEȘTI și MARINA PORT TÂNCĂBEȘTI, dar și străzile adiacente, în intervalul 09:00 – 17:00.

AUTORUL RECOMANDĂ: