FUGA disperată a unui fost politician ucrainean, de înrolarea forțată a lui Zelenski. A spulberat frontiera și a trecut granița în Ungaria

Un fost politician maghiar din Ucraina, care, în prezent, ar fi avocat, a trecut frontiera cu mașina în Ungaria, spargând o barieră și accidentând unul dintre polițiștii, aflați de pază. Potrivit presei internaționale acesta fusese mobilizat și servise în armata ucraineană din 23 iunie.

Se crede că avocatul ucrainean care a dezertat din armată ar avea și cetățenie maghiară. Un blogger pe nume Vitalij Glagola a distribuit povestea și a postat detalii, împreună cu un videoclip, pe canalul său de Telegram.

Avocatul Eduárd Volodimirovics Pukánics, născut în orașul de frontieră Nagybakta, s-a înrolat în Forțele Armate Ucrainene pe 23 iunie, după ce a fost mobilizat. După câteva luni, acesta a decis să dezerteze și să fugă în Ungaria, transmite Daily News Hungary.

Avocatul s-a folosit de mașina sa pentru a scăpa de pe frontul ucrainean

Din primele informații, reiese că avocatul s-a folosit de autoturismul său, o Toyota Avensis, pentru a trece în viteză bariera de la punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina și Ungaria.

În timpul fugii, a accidentat un polițist de frontieră, apoi spulberat bariera de la frontieră pentru a intra pe teritoriul ungar. Polițistul este în prezent spitalizat, dar se pare că nu are fracturi.

A fost membru al partidului înființat de fostul premier al Ucrainei

Pukánics a fost reprezentant al partidului Frontul Schimbării, condus de Arseniy Yatsenyuk, care a ocupat de două ori funcția de prim-ministru.

A făcut parte din Consiliul Local Beregszász și a fost președintele unei comisii, precum și un rival important al lui István Gajdos, pe atunci primar și membru al Uniunii Democrate Maghiare din Ucraina (UMDSZ).

Potrivit publicației, Magyar Hang, peste 520 de soldați de origine maghiară servesc în prezent în armata ucraineană, inclusiv voluntari, recruți și soldați contractuali, conform informațiilor de la Ambasada Ucrainei.

