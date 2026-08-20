Pană uriașă de curent în nordul Capitalei. Inclusiv la Aeroportul Otopeni s-a stins lumina

O pană uriașă de curent are loc, joi, în nordul Bucureștiului și în județul Ilfov.

Au fost afectate chiar și instituții cu infrastructură critică, precum Aeroportul Otopeni.

Potrivit surselor Gândul, întreaga zonă Pipera – Ilfov a fost afectată în urma unei defecțiuni la sistemul de furnizare a energiei electrice care aparține companiei „RețeleElectrice”.

În ceea ce privește pana de curent de pe Otopeni, aceasta nu a afectat sistemele operaționale ale Aeroportului.

Remedierea avariei, în jurul orei 18.30

Și reprezentanții Primăriei Sectorului 2 au precizat pentru Gândul că este vorba de o incident care afectează zona Pipera, Ilfov – Voluntari, iar remedierea avariei este estimată pentru ora 18.30.

„Astăzi, 20 august, în jurul orei 16:24, s-a produs o avarie în rețeaua de distribuție a energiei electrice care alimentează zonele Pipera și Aviației din București și orașul Otopeni, județul Ilfov. Echipele Rețele Electrice România au reconfigurat rețeaua pentru a alimenta clienții din alte surse, astfel încât, în mai puțin de 5 minute, clienții casnici afectați aveau din nou energie electrică”, au transmis oficialii Rețele Electrice România”, au transmis reprezentanții Rețele Electrice România, citați de Mediafax.