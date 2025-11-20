Prima pagină » Actualitate » Părinții fetiței de doi ani, care a murit în urma unei anestezii la clinica din București, sunt audiați astăzi

Ruxandra Radulescu
20 nov. 2025, 10:54, Actualitate
Părinţii fetiţei de 2 ani care a murit în urma unei anestezii la o clinică stomatologică din Capitală sunt audiaţi joi. Mama și tatăl copilei sunt aşteptaţi la ora 10.00 la audieri la Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei, transmite News.ro. 

Fetiţa de doi ani a murit în 13 noiembrie, la o clinică stomatologică din Bucureşti, după ce a fost supusă unei sedări pentru o intervenţie.

Părinţii copilei au declarat că fiica lor a mai trecut în urmă cu un an printr-o astfel de intervenţie. La acel moment însă, analizele făcute înaintea procedurii au fost bune. Joi, în ziua intervenției, unele analize efectuate înainte ca fetița să meargă la dentist nu ieşiseră bine.

Potrivit autopsiei efectuată la INML, decesul fetiţei de doi ani a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

„Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Naţional de Medicină Legală ‘Mina Minovici’, decesul minorei a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă”, a transmis, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Doi medici de la clinica privată, unde a avut loc decesul copilei, au fost audiați, săptămâna trecută. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a deschis un dosar penal în cazul privind decesul fetiţei de doi ani la clinica de stomatologie. Dosarul a fost deschis iniţial de Parchetul Judecătoriei Sectorului 3, apoi cazul a fost preluat de Parchetul ierarhic superior.

„La data de 13.11.2025, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră în vârstă de doi ani, aflată într-o clinică privată de stomatologie pentru efectuarea unei proceduri medicale ce presupunea administrarea unei anestezii, a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenției. La fața locului a fost solicitat un echipaj SMURD, care a aplicat manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, echipajul medical a constatat decesul minorei în cursul aceleiași seri.

